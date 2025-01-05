"Ливерпуль" сделал Тренту предложение на 78 млн. фунтов

"Ливерпуль" предложил своему правому защитнику Тренту Александер-Арнольду новый контракт стоимостью 78 миллионов фунтов.

В последние дни не утихают слухи о том, что Александер-Арнольд перейдет в "Реал" по окончании сезона или уже в этом месяце.



Однако "Ливерпуль" отнюдь не смирился с потерей Трента и сейчас сделал своему воспитаннику крайне заманчивое в финансовом отношении предложение.



Как сообщает Daily Mirror, "Ливерпуль" готов заключить с Александер-Арнольдом пятилетний контракт с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю, что аналогично предлагаемым "Реалом" условиям.



Таким образом, теперь 26-летнему англичанину нужно выбрать между возможность остаться в родном клубе, стать его легендой и капитаном и шансом отправиться в Мадрид за трофеями.



Руководство "Ливерпуля" чувствует, что теперь сделало все возможное, чтобы удержать Александер-Арнольда, поэтому решение за Трентом.