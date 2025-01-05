"Ливерпуль" сделал Тренту предложение на 78 млн. фунтов

Трент Александер-Арнольд "Ливерпуль" предложил своему правому защитнику Тренту Александер-Арнольду новый контракт стоимостью 78 миллионов фунтов.

В последние дни не утихают слухи о том, что Александер-Арнольд перейдет в "Реал" по окончании сезона или уже в этом месяце.

Однако "Ливерпуль" отнюдь не смирился с потерей Трента и сейчас сделал своему воспитаннику крайне заманчивое в финансовом отношении предложение.

Как сообщает Daily Mirror, "Ливерпуль" готов заключить с Александер-Арнольдом пятилетний контракт с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю, что аналогично предлагаемым "Реалом" условиям.

Таким образом, теперь 26-летнему англичанину нужно выбрать между возможность остаться в родном клубе, стать его легендой и капитаном и шансом отправиться в Мадрид за трофеями.

Руководство "Ливерпуля" чувствует, что теперь сделало все возможное, чтобы удержать Александер-Арнольда, поэтому решение за Трентом.


Метки Александер-Арнольд, контракты, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2025 07:00

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Последние комментарии:




  1. closer 05.01.2025 08:24 # closer
    Рэшворд с 350.000 тыщами в неделю даже не играет

    (ответить)

  2. naby-keita 05.01.2025 07:44 # naby-keita
    26-летнему англичанину нужно выбрать между возможность остаться в родном клубе, стать его легендой и капитаном и шансом отправиться в Мадрид за трофеями

    Источник: http://fapl.ru/posts/112236/?c=1

    Админ намекает, что в Ливерпуле не будет трофеев?
    Админ, проснись ты обосрался

    (ответить)

  3. bmw-e34 05.01.2025 07:35 # bmw-e34
    Да идёт он накуй. Щас ему 300, потом другой захочет триста

    У тракториста

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  4. huidrochidlo 05.01.2025 07:07 # huidrochidlo
    Красиво портовых обсосов разводит на бабло. В любом случае хуесос. Лтбо бросит портовой бордель, либо бросил Реал из-за денег.

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