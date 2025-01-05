"Ливерпуль" сделал Тренту предложение на 78 млн. фунтов
"Ливерпуль" предложил своему правому защитнику Тренту Александер-Арнольду новый контракт стоимостью 78 миллионов фунтов.
В последние дни не утихают слухи о том, что Александер-Арнольд перейдет в "Реал" по окончании сезона или уже в этом месяце.
Однако "Ливерпуль" отнюдь не смирился с потерей Трента и сейчас сделал своему воспитаннику крайне заманчивое в финансовом отношении предложение.
Как сообщает Daily Mirror, "Ливерпуль" готов заключить с Александер-Арнольдом пятилетний контракт с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю, что аналогично предлагаемым "Реалом" условиям.
Таким образом, теперь 26-летнему англичанину нужно выбрать между возможность остаться в родном клубе, стать его легендой и капитаном и шансом отправиться в Мадрид за трофеями.
Руководство "Ливерпуля" чувствует, что теперь сделало все возможное, чтобы удержать Александер-Арнольда, поэтому решение за Трентом.
05.01.2025 07:00
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Последние комментарии:
Рэшворд с 350.000 тыщами в неделю даже не играет
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26-летнему англичанину нужно выбрать между возможность остаться в родном клубе, стать его легендой и капитаном и шансом отправиться в Мадрид за трофеями
Источник: http://fapl.ru/posts/112236/?c=1
Админ намекает, что в Ливерпуле не будет трофеев?
Админ, проснись ты обосрался
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Да идёт он накуй. Щас ему 300, потом другой захочет триста
У тракториста
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Красиво портовых обсосов разводит на бабло. В любом случае хуесос. Лтбо бросит портовой бордель, либо бросил Реал из-за денег.
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