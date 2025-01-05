20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 5 января, двумя поединками продолжится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — ИПСВИЧ 17:00



Семь матчей Премьер-Лиги без поражений — это лучшая серия "Фулхэма" при Марку Силве. "Ипсвич" одержал две победы в четырех последних поединках высшего дивизиона — как и в 28 предыдущих (9 ничьих, 17 поражений). "Трактористы" не выиграли ни одной из восьми последних встреч с "дачниками" во всех соревнованиях.



Полузащитник "Фулхэма" Сандер Берге не успевает решить свои проблемы со здоровьем вовремя, как и Харрисон Рид, Кенни Тете и Рис Нелсон.



Нападающий "Ипсвича" Конор Чаплин пропустит пару недель с повреждением колена. Массимо Луонго приболел. Аксель Туанзебе, Джордж Херст и Чидози Огбене остаются в лазарете.



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" проиграл лишь один из 27 матчей при Арне Слоте (23 победы, 3 ничьи) и сейчас не знает поражений уже 23 кряду. При Рубене Амориме "Манчестер Юнайтед" набрал только семь очков в Премьер-Лиге из 23 возможных (2 победы, 1 ничья, 5 поражений). Мерсисайдцы потерпели лишь одно поражение в 13 последних встречах с "красными дьяволами" в высшем дивизионе (7 побед, 5 ничьих) — 2:1 на "Олд Траффорд" в августе 2022.



Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес пропустит пару недель с повреждением задней поверхности бедра. Ибраима Конате и Конор Брэдли возобновили тренировки. Доминик Собослаи доступен после матча дисквалификации.



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд пропустит этот матч из-за болезни. Мануэль Угарте и Бруну Фернандеш возвращаются после дисквалификации. Виктор Линделеф, Люк Шоу и Мейсон Маунт по-прежнему травмированы.