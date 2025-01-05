20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Мохамед Салах и Бруну Фернандеш В воскресенье, 5 января, двумя поединками продолжится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — ИПСВИЧ 17:00

Семь матчей Премьер-Лиги без поражений — это лучшая серия "Фулхэма" при Марку Силве. "Ипсвич" одержал две победы в четырех последних поединках высшего дивизиона — как и в 28 предыдущих (9 ничьих, 17 поражений). "Трактористы" не выиграли ни одной из восьми последних встреч с "дачниками" во всех соревнованиях.

Полузащитник "Фулхэма" Сандер Берге не успевает решить свои проблемы со здоровьем вовремя, как и Харрисон Рид, Кенни Тете и Рис Нелсон.

Нападающий "Ипсвича" Конор Чаплин пропустит пару недель с повреждением колена. Массимо Луонго приболел. Аксель Туанзебе, Джордж Херст и Чидози Огбене остаются в лазарете.

ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Ливерпуль" проиграл лишь один из 27 матчей при Арне Слоте (23 победы, 3 ничьи) и сейчас не знает поражений уже 23 кряду. При Рубене Амориме "Манчестер Юнайтед" набрал только семь очков в Премьер-Лиге из 23 возможных (2 победы, 1 ничья, 5 поражений). Мерсисайдцы потерпели лишь одно поражение в 13 последних встречах с "красными дьяволами" в высшем дивизионе (7 побед, 5 ничьих) — 2:1 на "Олд Траффорд" в августе 2022.

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес пропустит пару недель с повреждением задней поверхности бедра. Ибраима Конате и Конор Брэдли возобновили тренировки. Доминик Собослаи доступен после матча дисквалификации.

Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд пропустит этот матч из-за болезни. Мануэль Угарте и Бруну Фернандеш возвращаются после дисквалификации. Виктор Линделеф, Люк Шоу и Мейсон Маунт по-прежнему травмированы.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2025 06:00

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  1. la-perdad 05.01.2025 08:21 # la-perdad
    04.01.2025 00:13 #
    alexomck

    Победы хозяев
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  2. alexomck 05.01.2025 07:47 # alexomck
    Победы хозяев

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  3. bangladesh 05.01.2025 07:13 # bangladesh
    если это правда, то ппц ТАА как защитник (хуевый) таких бабок не заслуживает, пущай валит в свой реал пидрид, ок да

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  4. gameboy 05.01.2025 06:53 # gameboy
    Футбоооольчик

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  5. hachidlo 05.01.2025 06:39 # hachidlo
    Всё же, есть какая-та магия, чисто английская, знаете? Раз в, примерно, десять лет, пока спят гиганты, выскочки умудряются забраться к вершине олимпа Эй-пи-эль. Блекбёрн в девяностых, затем Арсенал десять лет спустя, Лестер, а теперь вот и Ливерпуль.

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  6. hachidlo 05.01.2025 06:36 # hachidlo
    Узнали, что чемпионат в этом сезоне - картонный. Пока все лидеры в кризисе, новый подражатель Лестера рвётся (из)за своей картонкой во всех смыслах.

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  7. hazard-eden 05.01.2025 06:04 # hazard-eden
    Победы гостей.

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  8. bangladesh 05.01.2025 06:02 # bangladesh
    ну че вы чушпаны? приехали с малой на котак. - каток. Котак! Давайте херней не страдайте...

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