20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 5 января, двумя поединками продолжится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ФУЛХЭМ — ИПСВИЧ 17:00
Семь матчей Премьер-Лиги без поражений — это лучшая серия "Фулхэма" при Марку Силве. "Ипсвич" одержал две победы в четырех последних поединках высшего дивизиона — как и в 28 предыдущих (9 ничьих, 17 поражений). "Трактористы" не выиграли ни одной из восьми последних встреч с "дачниками" во всех соревнованиях.
Полузащитник "Фулхэма" Сандер Берге не успевает решить свои проблемы со здоровьем вовремя, как и Харрисон Рид, Кенни Тете и Рис Нелсон.
Нападающий "Ипсвича" Конор Чаплин пропустит пару недель с повреждением колена. Массимо Луонго приболел. Аксель Туанзебе, Джордж Херст и Чидози Огбене остаются в лазарете.
ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ливерпуль" проиграл лишь один из 27 матчей при Арне Слоте (23 победы, 3 ничьи) и сейчас не знает поражений уже 23 кряду. При Рубене Амориме "Манчестер Юнайтед" набрал только семь очков в Премьер-Лиге из 23 возможных (2 победы, 1 ничья, 5 поражений). Мерсисайдцы потерпели лишь одно поражение в 13 последних встречах с "красными дьяволами" в высшем дивизионе (7 побед, 5 ничьих) — 2:1 на "Олд Траффорд" в августе 2022.
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес пропустит пару недель с повреждением задней поверхности бедра. Ибраима Конате и Конор Брэдли возобновили тренировки. Доминик Собослаи доступен после матча дисквалификации.
Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд пропустит этот матч из-за болезни. Мануэль Угарте и Бруну Фернандеш возвращаются после дисквалификации. Виктор Линделеф, Люк Шоу и Мейсон Маунт по-прежнему травмированы.
05.01.2025 06:00
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Последние комментарии:
04.01.2025 00:13 #
alexomck
Победы хозяев
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Победы хозяев
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если это правда, то ппц ТАА как защитник (хуевый) таких бабок не заслуживает, пущай валит в свой реал пидрид, ок да
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Футбоооольчик
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Всё же, есть какая-та магия, чисто английская, знаете? Раз в, примерно, десять лет, пока спят гиганты, выскочки умудряются забраться к вершине олимпа Эй-пи-эль. Блекбёрн в девяностых, затем Арсенал десять лет спустя, Лестер, а теперь вот и Ливерпуль.
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Узнали, что чемпионат в этом сезоне - картонный. Пока все лидеры в кризисе, новый подражатель Лестера рвётся (из)за своей картонкой во всех смыслах.
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Победы гостей.
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ну че вы чушпаны? приехали с малой на котак. - каток. Котак! Давайте херней не страдайте...
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