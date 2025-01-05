Артета: "Никогда не видел такого пенальти в своей жизни"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил несогласие с назначением пенальти в ворота его команды против "Брайтона".

В субботу "Арсенал" сыграл на выезде с "Брайтоном" только вничью 1:1, предоставив "Ливерпулю" возможность дополнительно укрепить свое лидерство в Премьер-Лиге.



Ответный гол "канониры" пропустили с пенальти, который был назначен после того, как Вильям Салиба и Жоао Педро столкнулись головами в штрафной площади.



Повторы показывают, что Салиба коснулся мяча, прежде чем ударил соперника, и решение о назначении такого 11-метрового не укладывается у Артеты в голове.



"Я расстроен, потому что мы хотели выиграть матч. Мы начали матч хорошими действиями и хорошим голом. Мы знали, что этот матч станет испытанием".



"Мы совершили слишком много потерь во втором тайме, и мы очень расстроены пенальти. Я никогда не видел такого в своей жизни — и ведь Салиба коснулся мяча. Нет, там не было пенальти, на мой взгляд".



"Мы играем каждые три дни. Я знаю, как сильно мы хотим побеждать. Но сегодня мы сделали недостаточно в плане качества, стабильности и исполнения простых вещей против боеспособной команды", — цитирует Артету talkSPORT.



