"Арсенал" потерял два очка с "Брайтоном"
Провалив второй тайм, "Арсенал" потерял два очка в выездном противостоянии с "Брайтоном" — 1:1.
В стартовый сосав "чаек" вернулись Йоэл Велтман, Первин Эступиньян и Жоао Педро.
У "канониров" Леандро Троссард появился вместо Габриэля Мартинелли, а Деклан Райс и Жоржиньо заменили Юрриена Тимбера и Мартина Эдегора.
Начало матча было ничем не примечательно, если не считать отраженный голкипером удар нападающего гостей Габриэля Жезуса после свистка.
Однако на 16-й минуте внезапно случился гол. Итан Нванери промчался по правому флангу, ворвался в штрафную площадь и с левой ноги пробил голкипера — 0:1.
В дальнейшем "Арсенал" играл довольно осторожно, предпочитал не рисковать и был больше сосредоточен на сдерживании соперника.
Больше всех у "Брайтона" старался Симон Адингра, однако у него сбился прицел. Вообще, за весь первый тайм хозяева лишь раз попал в створ ворот Давида Райи.
После перерыва "чайки" продолжили прикладывать усилия и на 59-й минуте получили свое вознаграждение в виде пенальти, который был назначен после столкновения Педро и Вильяма Салиба головами. Сам же Жоао и реализовал 11-метровый — 1:1.
Хозяева только воодушевились после ответного гола, а вот у гостей атакующая игра совершенно разладилась. В итоге ничья осталась на табло до финального свистка, но у "Арсенала" даже не был моментов, чтобы вырвать победу.
Судьбу этого матча решил не только спорный пенальти, но и собственная беззубость "Арсенала" во втором тайме — на победу "канониры" никак не наиграли.
"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче
04.01.2025 22:30
Просмотров: 1145
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В четвёрку заскочить изи, но нужен нап
(ответить)
В Сругуте -19(
(ответить)
Может Брайтон потерял ?
(ответить)
Насколько же пенсодрочеры жалкие фонады...
Коуча который высококонкурентный голландский чемпионат брал
низводят до уровня Димона, которому путлер дал один срок посидеть..
Или ваша команда долбаная армия Грузии?
(ответить)
игра арсенала при ротете обьективно деградирует
он пытался найти баланс и настроить игру сзади, что получилось, но по итогу впереди все хуже и хуже.
На самом деле Арсенал асоциируется с кружевами в атаки, туда сюда, пяточки все дела.
Щас же со СТоук Сити их сравнивают)
успех блять)
но команда в любом случае очень неуступчивая и физически мощная. Против них рили впадлу гамать.
(ответить)
Поздравляю синих членососов членси с победой ухахахахахах
(ответить)
04.01.2025 00:13 #
alexomck
Победы хозяев
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/112212/?c=1
(ответить)
арсенал ничего ни терял. ливерпуль истнинныйчемпион. дальше борьба. думаю челси и арсенал сити в люом порядке будут в 4
(ответить)
Жалкое зрелище
(ответить)
Ландон гандон гуд бай!
Курятник разнесли, пенсодрочеры ободрочились, артетакал обосрался..
Кто еще из темзы?
(ответить)
сколько же дебилов в комментах
за половину сезона уже чемпионства раздают
(ответить)
Больше шансов, что Сити соберётся и выйдет на 2 место, чем остальные догонят Ливерпуль.
(ответить)
Все складывается идеально для Ливерпуля. Без спора это их Сезон. Думаю в марте все уже решится!
(ответить)
брайтон арсенал надо глянуть
есть чуйка что на чайках спотыкнутся
Источник: http://fapl.ru/posts/112212/?c=1#c8006553
(ответить)
Конкуренты делают всё что бы Ливерпуль стал чемпионом.
(ответить)
Арсенал просто отвратителен. прям фу 6лядь.
я и предиктил 1-0, но удалось забить гол, на который за весь матч не наиграли(1.56 vs 0,84 по Хг аххаха). зато потом тянули время, которого не хватило в конце(хотя как Парти мяч выбрасывал из аута, видимо и не надо было))
Артета не знаю как умудрился из машины сделать помойку, которая тянет время и еле выдрачивает голы.
искренне надеюсь, что это его последний сезон работы с командой, летом также продать Мартинелли, Жезуса и прочий мусор, + Парти + Жоржиньо.
это не "с горяча" мнение, команда рили УГ, понятно что усталось боксинг дей и пол состава нет, но игра просто нулевая. я 6лять на 90ой минуте лишь услышал фамилию "Троссард", где он был весь второй тайм ахаххаха.
(ответить)
Как же Ливеру повезло, что в конкурентах у них такие немощи. Выносите кубок.
(ответить)
Примечательнл канешн, что в 1 круге в аналаогичном туре челси так же сыграл 1 1 с кп, а арс с брайтоном.
При том там даже по хронологии матча почти 1 в 1)
(ответить)
Я так полагаю, Ливерпулю еще пару матчей можно не играть.
(ответить)
По игре Брайтон потерял 2 очка
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий