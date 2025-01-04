"Арсенал" потерял два очка с "Брайтоном"

Провалив второй тайм, "Арсенал" потерял два очка в выездном противостоянии с "Брайтоном" — 1:1.

В стартовый сосав "чаек" вернулись Йоэл Велтман, Первин Эступиньян и Жоао Педро.



У "канониров" Леандро Троссард появился вместо Габриэля Мартинелли, а Деклан Райс и Жоржиньо заменили Юрриена Тимбера и Мартина Эдегора.



Начало матча было ничем не примечательно, если не считать отраженный голкипером удар нападающего гостей Габриэля Жезуса после свистка.



Однако на 16-й минуте внезапно случился гол. Итан Нванери промчался по правому флангу, ворвался в штрафную площадь и с левой ноги пробил голкипера — 0:1.



В дальнейшем "Арсенал" играл довольно осторожно, предпочитал не рисковать и был больше сосредоточен на сдерживании соперника.



Больше всех у "Брайтона" старался Симон Адингра, однако у него сбился прицел. Вообще, за весь первый тайм хозяева лишь раз попал в створ ворот Давида Райи.



После перерыва "чайки" продолжили прикладывать усилия и на 59-й минуте получили свое вознаграждение в виде пенальти, который был назначен после столкновения Педро и Вильяма Салиба головами. Сам же Жоао и реализовал 11-метровый — 1:1.



Хозяева только воодушевились после ответного гола, а вот у гостей атакующая игра совершенно разладилась. В итоге ничья осталась на табло до финального свистка, но у "Арсенала" даже не был моментов, чтобы вырвать победу.



Судьбу этого матча решил не только спорный пенальти, но и собственная беззубость "Арсенала" во втором тайме — на победу "канониры" никак не наиграли.



"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче