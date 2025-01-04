"Арсенал" потерял два очка с "Брайтоном"

Жоао Педро Провалив второй тайм, "Арсенал" потерял два очка в выездном противостоянии с "Брайтоном" — 1:1.

В стартовый сосав "чаек" вернулись Йоэл Велтман, Первин Эступиньян и Жоао Педро.

У "канониров" Леандро Троссард появился вместо Габриэля Мартинелли, а Деклан Райс и Жоржиньо заменили Юрриена Тимбера и Мартина Эдегора.

Начало матча было ничем не примечательно, если не считать отраженный голкипером удар нападающего гостей Габриэля Жезуса после свистка.

Однако на 16-й минуте внезапно случился гол. Итан Нванери промчался по правому флангу, ворвался в штрафную площадь и с левой ноги пробил голкипера — 0:1.

В дальнейшем "Арсенал" играл довольно осторожно, предпочитал не рисковать и был больше сосредоточен на сдерживании соперника.

Больше всех у "Брайтона" старался Симон Адингра, однако у него сбился прицел. Вообще, за весь первый тайм хозяева лишь раз попал в створ ворот Давида Райи.

После перерыва "чайки" продолжили прикладывать усилия и на 59-й минуте получили свое вознаграждение в виде пенальти, который был назначен после столкновения Педро и Вильяма Салиба головами. Сам же Жоао и реализовал 11-метровый — 1:1.

Хозяева только воодушевились после ответного гола, а вот у гостей атакующая игра совершенно разладилась. В итоге ничья осталась на табло до финального свистка, но у "Арсенала" даже не был моментов, чтобы вырвать победу.

Судьбу этого матча решил не только спорный пенальти, но и собственная беззубость "Арсенала" во втором тайме — на победу "канониры" никак не наиграли.

"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2025 22:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. gameboy 04.01.2025 23:27 # gameboy
    В четвёрку заскочить изи, но нужен нап

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  2. pyaskorskiy 04.01.2025 23:18 # pyaskorskiy
    В Сругуте -19(

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  3. liverpool-95 04.01.2025 23:14 # liverpool-95
    Может Брайтон потерял ?

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  4. zaeba1l 04.01.2025 23:13 # zaeba1l
    Насколько же пенсодрочеры жалкие фонады...
    Коуча который высококонкурентный голландский чемпионат брал
    низводят до уровня Димона, которому путлер дал один срок посидеть..
    Или ваша команда долбаная армия Грузии?

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  5. bembo 04.01.2025 23:08 # bembo
    игра арсенала при ротете обьективно деградирует
    он пытался найти баланс и настроить игру сзади, что получилось, но по итогу впереди все хуже и хуже.

    На самом деле Арсенал асоциируется с кружевами в атаки, туда сюда, пяточки все дела.
    Щас же со СТоук Сити их сравнивают)
    успех блять)


    но команда в любом случае очень неуступчивая и физически мощная. Против них рили впадлу гамать.

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  6. felix-the-cat 04.01.2025 22:56 # felix-the-cat
    Поздравляю синих членососов членси с победой ухахахахахах

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  7. la-perdad 04.01.2025 22:51 # la-perdad
    04.01.2025 00:13 #
    alexomck

    Победы хозяев
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/112212/?c=1

    (ответить)

  8. rumiplo 04.01.2025 22:51 # rumiplo
    арсенал ничего ни терял. ливерпуль истнинныйчемпион. дальше борьба. думаю челси и арсенал сити в люом порядке будут в 4

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  9. roberto-89 04.01.2025 22:45 # roberto-89
    Жалкое зрелище

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  10. zaeba1l 04.01.2025 22:44 # zaeba1l
    Ландон гандон гуд бай!
    Курятник разнесли, пенсодрочеры ободрочились, артетакал обосрался..
    Кто еще из темзы?

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  11. b84 04.01.2025 22:40 # b84
    сколько же дебилов в комментах
    за половину сезона уже чемпионства раздают

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  12. alexomck 04.01.2025 22:40 # alexomck
    Больше шансов, что Сити соберётся и выйдет на 2 место, чем остальные догонят Ливерпуль.

    (ответить)

  13. astana-spurs 04.01.2025 22:39 # astana-spurs
    Все складывается идеально для Ливерпуля. Без спора это их Сезон. Думаю в марте все уже решится!

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  14. b84 04.01.2025 22:38 # b84
    брайтон арсенал надо глянуть
    есть чуйка что на чайках спотыкнутся

    Источник: http://fapl.ru/posts/112212/?c=1#c8006553

    (ответить)

  15. ziyod 04.01.2025 22:36 # ziyod
    Конкуренты делают всё что бы Ливерпуль стал чемпионом.

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  16. wengerrrro 04.01.2025 22:36 # wengerrrro
    Арсенал просто отвратителен. прям фу 6лядь.
    я и предиктил 1-0, но удалось забить гол, на который за весь матч не наиграли(1.56 vs 0,84 по Хг аххаха). зато потом тянули время, которого не хватило в конце(хотя как Парти мяч выбрасывал из аута, видимо и не надо было))
    Артета не знаю как умудрился из машины сделать помойку, которая тянет время и еле выдрачивает голы.
    искренне надеюсь, что это его последний сезон работы с командой, летом также продать Мартинелли, Жезуса и прочий мусор, + Парти + Жоржиньо.
    это не "с горяча" мнение, команда рили УГ, понятно что усталось боксинг дей и пол состава нет, но игра просто нулевая. я 6лять на 90ой минуте лишь услышал фамилию "Троссард", где он был весь второй тайм ахаххаха.

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  17. brown-ale 04.01.2025 22:36 # brown-ale
    Как же Ливеру повезло, что в конкурентах у них такие немощи. Выносите кубок.

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  18. bembo 04.01.2025 22:35 # bembo
    Примечательнл канешн, что в 1 круге в аналаогичном туре челси так же сыграл 1 1 с кп, а арс с брайтоном.
    При том там даже по хронологии матча почти 1 в 1)

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  19. lovrentiy 04.01.2025 22:34 # lovrentiy
    Я так полагаю, Ливерпулю еще пару матчей можно не играть.

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  20. babsez 04.01.2025 22:34 # babsez
    По игре Брайтон потерял 2 очка

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