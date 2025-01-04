Мареска посетовал на недостаточную эффективность атаки "Челси"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска посетовал на недостаточную эффективность своей команды впереди после упущенной победы против "Кристал Пэлас".
Открыв счет на "Селхерст Парк" уже на 14-й минуте, "Челси" никак не мог воплотить свое подавляющее игровое преимущество во второй гол.
Во втором тайме "Пэлас" оживился и в концовке вырвал ничью 1:1, заставив Мареску сокрушаться по поводу упущенных моментов Николасом Джексоном и компанией.
"В первом тайме и втором тайме мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч, но в футболе вам нужно быть эффективными, иначе игра всегда будет открытой".
"Особенно на этом стадионе — любой переход из обороны в атаку, любой угловой придает им энергии. К сожалению, в концовке мы пропустили, но я думаю, в целом мы сделали достаточно, чтобы выиграть матч".
"Если мне нужно определить причину, почему мы не выиграли матч сегодня, то я скажу, что дело в эффективности. Нужно постараться быть эффективным, когда у тебя есть шанс прикончить игру, потому что при счете 2:0 все, наверное, было бы решено", — цитирует Мареску Evening Standard.
04.01.2025 22:00
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"Нужно постараться быть эффективным, когда у тебя есть шанс прикончить игру, потому что при счете 2:0 все, наверное, было бы решено."
Я это давно уже говорю
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