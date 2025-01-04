Постекоглу: "Я еще никогда не был злее"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что еще никогда не чувствовал себя злее, чем после поражения от "Ньюкасла".

В субботу "Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Ньюкасла", причем первый гол "шпоры" пропустили после явного попадания мяча в руку Жоэлинтона.



Премьер-Лига сразу же выпустила заявление о том, что игра рукой была случайной, и конечность находилась в естественном положении, однако Постекоглу это объяснение не устраивает.



"Я потрясен тем, что парни не были вознаграждены, как они того заслуживали, потому что мы были великолепны, наш футбол против очень хорошего соперника был великолепен".



"Это был матч, который мы заслуживали выиграть, и в любой другой день мы бы выиграли его. Я снимаю свою шляпу перед игроками. Я очень, очень зол — в своей карьере я еще никогда не был злее, потому что нас лишили справедливых наград за великолепную игру".



"Думаю, здесь все ясно. Я не знаю, согласятся люди со мной или нет насчет игры рукой, было это умышленно или случайно, мне просто все равно. В любой другой день при честной игре и логическом мышлении мы бы выиграли этот матч, вот и все", — цитирует Постекоглу Daily Mirror.



