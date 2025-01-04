"Сити" разгромил "Вест Хэм"

"Манчестер Сити" продолжил приходить в свое нормальное состояние, разгромив дома "Вест Хэм" со счетом 4:1.

Стартовый состав "горожан" не изменился по сравнению с победой 0:2 над "Лестером".



В старт "молотобойцев" вернулся Томаш Соучек, заодно приняв капитанскую повязку. Также свой шанс получили Крисенсио Саммервилл и Никлас Фюллькруг.



"Сити" не составило труда открыть счет. На 10-й минуте Савиньо прострелил с левого края штрафной, а Владимир Цоуфал подправил мяч в свои ворота — 1:0.



"Горожане" продолжили искать счастье в атаках, и пару раз голкиперу "Вест Хэма" Альфонсу Ареоля пришлось спасать свою команду.



В конце концов "молотобойцы" дрогнули во второй раз. На 42-й минуте Савиньо один в один обыграл Цоуфала и навесил к дальней штанге, где Эрлинг Холанд головой опустил мяч в ворота — 2:0.



В начале второго тайма Савиньо сделал передачу низом в штрафную на рывок Холанда, который сместился чуть левее и подсек мяч перед Ареоля — 3:0.



Прошло еще немного времени, и Кевин Де Брюйне подхватил потерянный соперником мяч, после чего нашел в штрафной Фила Фодена, а тот пробил между ног Ареоля — 4:0.



После четырех голов "Сити" немного расслабился, позволив сопернику размочить счет на 71-й минуте. Это Фюллькруг из района 11-метровой отметки замкнул прострел Соучека слева — 4:1. На этом все и закончилась.



Сухая победа выглядела бы убедительнее, но "Сити" и так выиграл довольно уверенно. "Вест Хэм" оказался подходящим соперником для приходящих в себя "горожан".



"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отчет о матче