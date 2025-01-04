"Сити" разгромил "Вест Хэм"

Эрлинг Холанд и Савиньо "Манчестер Сити" продолжил приходить в свое нормальное состояние, разгромив дома "Вест Хэм" со счетом 4:1.

Стартовый состав "горожан" не изменился по сравнению с победой 0:2 над "Лестером".

В старт "молотобойцев" вернулся Томаш Соучек, заодно приняв капитанскую повязку. Также свой шанс получили Крисенсио Саммервилл и Никлас Фюллькруг.

"Сити" не составило труда открыть счет. На 10-й минуте Савиньо прострелил с левого края штрафной, а Владимир Цоуфал подправил мяч в свои ворота — 1:0.

"Горожане" продолжили искать счастье в атаках, и пару раз голкиперу "Вест Хэма" Альфонсу Ареоля пришлось спасать свою команду.

В конце концов "молотобойцы" дрогнули во второй раз. На 42-й минуте Савиньо один в один обыграл Цоуфала и навесил к дальней штанге, где Эрлинг Холанд головой опустил мяч в ворота — 2:0.

В начале второго тайма Савиньо сделал передачу низом в штрафную на рывок Холанда, который сместился чуть левее и подсек мяч перед Ареоля — 3:0.

Прошло еще немного времени, и Кевин Де Брюйне подхватил потерянный соперником мяч, после чего нашел в штрафной Фила Фодена, а тот пробил между ног Ареоля — 4:0.

После четырех голов "Сити" немного расслабился, позволив сопернику размочить счет на 71-й минуте. Это Фюллькруг из района 11-метровой отметки замкнул прострел Соучека слева — 4:1. На этом все и закончилась.

Сухая победа выглядела бы убедительнее, но "Сити" и так выиграл довольно уверенно. "Вест Хэм" оказался подходящим соперником для приходящих в себя "горожан".

"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 289

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  1. redwhitegun 04.01.2025 20:14 # redwhitegun
    Какой же олень этот Лопетеги, ему же вообще поебать на результат. Он просто даёт команде установку - выйти и подставить задницу чтобы соперник их поимел...

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  2. lovrentiy 04.01.2025 20:13 # lovrentiy
    Так то пенсы молодцы, попердели и в концы.

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  3. superperez101 04.01.2025 20:12 # superperez101
    скоро полторашки опять начнуть вякать
    ссут сглазить, сучки дрявые

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  4. shearer1 04.01.2025 20:11 # shearer1
    Сейчас ВХЮ находится в х-ю.
    Жду настоящих баталий мц...
    ахаха

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  5. drogba11cool 04.01.2025 20:06 # drogba11cool
    4 Челси 20 36

    6 Манчестер Сити 20 34

    Просто лол, Сити 2 месяца в нереально тяжелом кризисе были, а пенисы за титул боролись, а теперь разница всего 2 очка, такие жалкие эти залупенисы. Сити топчик, Членси помойка!

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  6. bembo 04.01.2025 20:05 # bembo
    Ачимпонг вполне себе годный парень кста
    На фоне дисаси он как ван дейк на фоне ловрена)))

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  7. drogba11cool 04.01.2025 20:01 # drogba11cool
    Сити очень порадовал, Савинья красавец, второй матч подряд показывает отличную игру, а у Холлана уже 3 гола за 2 матча, просто супер, двигаемся дальше, скоро еще и новички в команду подъедут, будет бомба!

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