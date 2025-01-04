"Пэлас" оставил "Челси" без победы

"Челси" потерял очки в четвертом матче Премьер-Лиги подряд, упустив победу в гостях у "Кристал Пэлас" — 1:1.

В стартовый состав "орлов" после дисквалификации вернулся капитан Марк Гехи. Он и Шейк Дукуре заменили Трево Чалобу и Уилла Хьюза.



Главный тренер "синих" Энцо Мареска отреагировал на поражение 2:0 от "Ипсвича", внедрив в стартовый состав Роберта Санчеса, Мало Гюсто, Джоша Ачимпонга, Педру Нету и Николаса Джексона.



Принявшись оказывать давление, гости уже на 14-й минуте открыли счет. Джейдон Санчо с левого фланга сделал короткую передачу в штрафную на Коула Палмера, который подработал мяч и пробил низом — 0:1.



В дальнейшем "Челси" доминировал над своим соперником, но забить второй гол никак не мог. Особенно не везло Джексону, который упустил пару верных моментов.



Второй тайм начался с того, что Эберечи Эзе простил "синих", пробив мимо из убойной позиции в штрафной.



Вскоре "Пэлас" имел еще один момент, но Санчес отразил удар Криса Ричардса головой после подачи штрафного Эзе.



"Челси" продолжал играть с огнем и в итоге был наказан. На 82-й минуте Эзе, приняв передачу в штрафной, любезно поделился мячом с Жан-Филиппом Матета, который в касание поразил ворота — 1:1.



"Челси" был обязан решать судьбу матча еще в первом тайме, но наиграл лишь на один гол. После перерыва игра усложнилась за "синих", и "Пэлас" дождался своего шанса сравнять счет.



"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче