"Пэлас" оставил "Челси" без победы
"Челси" потерял очки в четвертом матче Премьер-Лиги подряд, упустив победу в гостях у "Кристал Пэлас" — 1:1.
В стартовый состав "орлов" после дисквалификации вернулся капитан Марк Гехи. Он и Шейк Дукуре заменили Трево Чалобу и Уилла Хьюза.
Главный тренер "синих" Энцо Мареска отреагировал на поражение 2:0 от "Ипсвича", внедрив в стартовый состав Роберта Санчеса, Мало Гюсто, Джоша Ачимпонга, Педру Нету и Николаса Джексона.
Принявшись оказывать давление, гости уже на 14-й минуте открыли счет. Джейдон Санчо с левого фланга сделал короткую передачу в штрафную на Коула Палмера, который подработал мяч и пробил низом — 0:1.
В дальнейшем "Челси" доминировал над своим соперником, но забить второй гол никак не мог. Особенно не везло Джексону, который упустил пару верных моментов.
Второй тайм начался с того, что Эберечи Эзе простил "синих", пробив мимо из убойной позиции в штрафной.
Вскоре "Пэлас" имел еще один момент, но Санчес отразил удар Криса Ричардса головой после подачи штрафного Эзе.
"Челси" продолжал играть с огнем и в итоге был наказан. На 82-й минуте Эзе, приняв передачу в штрафной, любезно поделился мячом с Жан-Филиппом Матета, который в касание поразил ворота — 1:1.
"Челси" был обязан решать судьбу матча еще в первом тайме, но наиграл лишь на один гол. После перерыва игра усложнилась за "синих", и "Пэлас" дождался своего шанса сравнять счет.
"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче
04.01.2025 19:55
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Последние комментарии:
Пэлас теряет очки.
(ответить)
лан пенсы не грустите, щас арсенал 1-0 вье6ет будете радоваться.
(ответить)
да не
ну тут просто не повезло
любой пенс подтвердит
(ответить)
Я хз че эти рентбои кукарекают из сезона в сезон... Борьба за 4-ку при максимально удачном раскладе.
(ответить)
04.01.2025 18:16 #
sellman
ЭЗЕ НЕ КУПИЛИ
Салах не нужен был. Де Брюйне не нужен был.
УАХАХАХХАХАХАААА
1 Ливерпуль
П Р О П А С Т Ь
4 Челси
Источник: УАХАХАХХАХАХАААА
(ответить)
Если честно, Палмер звезду похоже поймал, так вальяжно играет и совсем не отрабатывает, просто пешком ходит по сути.
(ответить)
Спасибо николасу кексону за очередной матч, в котором он порит 2-3 момента, а потом соперник сравнивает.
Лично для меня это уже точка. Не будет он никогда топ напом, способным тащить матчи.
Как вариает подмены, да. Да и то, саломон калу в свое время поинтереснее был.
Ну просто пи3дец уже нет сил смотреть на этого калича.
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с новым годом 🍾
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Уберите пожалуйста с главной этих залупенисов
(ответить)
абсолютно новый .....
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