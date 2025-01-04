"Пэлас" оставил "Челси" без победы

Жан-Филипп Матета "Челси" потерял очки в четвертом матче Премьер-Лиги подряд, упустив победу в гостях у "Кристал Пэлас" — 1:1.

В стартовый состав "орлов" после дисквалификации вернулся капитан Марк Гехи. Он и Шейк Дукуре заменили Трево Чалобу и Уилла Хьюза.

Главный тренер "синих" Энцо Мареска отреагировал на поражение 2:0 от "Ипсвича", внедрив в стартовый состав Роберта Санчеса, Мало Гюсто, Джоша Ачимпонга, Педру Нету и Николаса Джексона.

Принявшись оказывать давление, гости уже на 14-й минуте открыли счет. Джейдон Санчо с левого фланга сделал короткую передачу в штрафную на Коула Палмера, который подработал мяч и пробил низом — 0:1.

В дальнейшем "Челси" доминировал над своим соперником, но забить второй гол никак не мог. Особенно не везло Джексону, который упустил пару верных моментов.

Второй тайм начался с того, что Эберечи Эзе простил "синих", пробив мимо из убойной позиции в штрафной.

Вскоре "Пэлас" имел еще один момент, но Санчес отразил удар Криса Ричардса головой после подачи штрафного Эзе.

"Челси" продолжал играть с огнем и в итоге был наказан. На 82-й минуте Эзе, приняв передачу в штрафной, любезно поделился мячом с Жан-Филиппом Матета, который в касание поразил ворота — 1:1.

"Челси" был обязан решать судьбу матча еще в первом тайме, но наиграл лишь на один гол. После перерыва игра усложнилась за "синих", и "Пэлас" дождался своего шанса сравнять счет.

"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2025 19:55

Количество просмотров Просмотров: 475

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Последние комментарии:




  1. hachidio 04.01.2025 20:16 # hachidio
    Пэлас теряет очки.

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  2. wengerrrro 04.01.2025 20:10 # wengerrrro
    лан пенсы не грустите, щас арсенал 1-0 вье6ет будете радоваться.

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  3. superperez101 04.01.2025 20:10 # superperez101
    да не
    ну тут просто не повезло
    любой пенс подтвердит

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  4. dexter 04.01.2025 20:02 # dexter
    Я хз че эти рентбои кукарекают из сезона в сезон... Борьба за 4-ку при максимально удачном раскладе.

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  5. ohrannik 04.01.2025 20:01 # ohrannik
    04.01.2025 18:16 #
    sellman

    ЭЗЕ НЕ КУПИЛИ

    Салах не нужен был. Де Брюйне не нужен был.

    УАХАХАХХАХАХАААА

    1 Ливерпуль

    П Р О П А С Т Ь

    4 Челси

    Источник: УАХАХАХХАХАХАААА

    (ответить)

  6. akado 04.01.2025 20:00 # akado
    Если честно, Палмер звезду похоже поймал, так вальяжно играет и совсем не отрабатывает, просто пешком ходит по сути.

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  7. bembo 04.01.2025 20:00 # bembo
    Спасибо николасу кексону за очередной матч, в котором он порит 2-3 момента, а потом соперник сравнивает.

    Лично для меня это уже точка. Не будет он никогда топ напом, способным тащить матчи.

    Как вариает подмены, да. Да и то, саломон калу в свое время поинтереснее был.

    Ну просто пи3дец уже нет сил смотреть на этого калича.

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  8. yamateh 04.01.2025 19:59 # yamateh
    с новым годом &#127870;

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  9. drogba11cool 04.01.2025 19:59 # drogba11cool
    Уберите пожалуйста с главной этих залупенисов

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  10. wengerrrro 04.01.2025 19:57 # wengerrrro
    абсолютно новый .....

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