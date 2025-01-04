Артета исключает панические покупки

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб не будет совершать панические покупки в зимнее трансферное окно.

В последние недели было много сказано о том, что "Арсеналу" не хватает забивного нападающего. Помимо этого, недавно "канониры" потеряли с травмами вингеров Букайо Сака и Рахима Стерлинга.



Однако Артета уверяет, что любые приобретения будут тщательно обдуманными, если "Арсенал" вообще кого-нибудь купит в январе. Микель не собирается приглашать в свою команду первого попавшегося игрока.



"Если мы будем паниковать, это значило бы, что мы не подготовились, а подготовка — это важная вещь. Когда вы хорошо подготовлены, ваши решения будут лучше, будут очень осмысленными".



"Если мы решим подписать игрока, будет ли он проявлять себя? Это может быть как хорошее решение, так и плохое решение".



"Мы определенно подготовлены. Мы готовы, если нам нужно что-нибудь предпринять, но мы также знаем, что обладаем превосходным подбором игроков. С имеющимися игроками мы можем соперничать с любой командой", — цитирует Артету Evening Standard.