Хейтинга отказал "Вест Бромвичу", чтобы остаться в "Ливерпуле"
Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Джон Хейтинга решил остаться с "красными", несмотря на интерес со стороны "Вест Бромвича" из Чемпионшипа.
Хейтинга, отыгравший четыре с половиной сезона за "Эвертон", был назначен ассистентом своего соотечественника Арне Слота в "Ливерпуле" прошлым летом.
Недавно свой интерес к Хейтинге проявил "Вест Бромвич", которому пришлось искать нового главного тренера после ухода Карлоса Корберана в "Валенсию".
Однако 41-летний голландец отверг возможность начать самостоятельную тренерскую карьеру, о чем поведал его агент Роб Янсен.
"Джон определенно останется в "Ливерпуле" на этот сезон", — цитирует Янсена Daily Mirror.
04.01.2025 18:00
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