Хейтинга отказал "Вест Бромвичу", чтобы остаться в "Ливерпуле"

Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Джон Хейтинга решил остаться с "красными", несмотря на интерес со стороны "Вест Бромвича" из Чемпионшипа.

Хейтинга, отыгравший четыре с половиной сезона за "Эвертон", был назначен ассистентом своего соотечественника Арне Слота в "Ливерпуле" прошлым летом.



Недавно свой интерес к Хейтинге проявил "Вест Бромвич", которому пришлось искать нового главного тренера после ухода Карлоса Корберана в "Валенсию".



Однако 41-летний голландец отверг возможность начать самостоятельную тренерскую карьеру, о чем поведал его агент Роб Янсен.



"Джон определенно останется в "Ливерпуле" на этот сезон", — цитирует Янсена Daily Mirror.