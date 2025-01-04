"Ньюкасл" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом"

"Ньюкасл" одержал пятую подряд победу в Премьер-Лиге, одолев на выезде "Тоттенхэм" со счетом 1:2.

В воротах "шпор" дебютировал Брэндон Остин. Также свой шанс получили Джед Спенс, Пап Матар Сарр, Лукас Бергвалл и Тимо Вернер.



Наставник "сорок" Эдди Хау добавил в стартовый состав Свена Ботмана и Тино Ливраменто, которые заменили Фабиана Шера и Кирана Триппьера.



Хозяевам "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" удалось открыть счет уже на четвертой минуте. Вернувшийся после длительного отсутствия Ботман не уследил за Домиником Соланке, который головой в падении замкнул подачу Педро Порро — 1:0.



Ответ гостей последовал на шестой минуте. Бергвалл совершил потерю на своей половине поля, и Бруно Гимараэс тут же отправил вперед Энтони Гордона, который пробил низом с левого края штрафной — 1:1.



В дальнейшем "Ньюкасл" смотрелся гораздо лучше. На 21-й минуте Гордон оказался в похожем положении, но на сей раз решил пробить в ближний угол ворот, и Остин выручил свою команду.



"Сороки" все наседали и на 38-й минуте вышли вперед. Джейкоб Мерфи прострелил с правого края штрафной во вратарскую, Раду Дрэгушин не смог помешать добраться до мяча Александеру Исаку, и тот поразил цель с близкого расстояния — 1:2.



Второй тайм "шпоры" начали бодро, а Бреннан Джонсон даже попал в штангу, играя на добивании с острого угла после отраженного Мартином Дубравкой дальнего удара Сарра.



Затем Деян Кулусевски в своей штрафной ударил плечом Гордона и разбил тому нос. Эт пауза позволила гостям перевести дух и сбить темп игры.



Как "Тоттенхэм" ни старался, но уйти от поражения не смог. "Шпоры" создали лишь парочку достойных внимания моментов в заключительные полчаса.



Набравший форму "Ньюкасл" обеспечил результат в первом тайме, затмив своего соперника по игре. После перерыва "сороки" действовали по счету, довольно уверенно доведя дело до победы.



"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче