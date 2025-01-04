"Ньюкасл" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом"
"Ньюкасл" одержал пятую подряд победу в Премьер-Лиге, одолев на выезде "Тоттенхэм" со счетом 1:2.
В воротах "шпор" дебютировал Брэндон Остин. Также свой шанс получили Джед Спенс, Пап Матар Сарр, Лукас Бергвалл и Тимо Вернер.
Наставник "сорок" Эдди Хау добавил в стартовый состав Свена Ботмана и Тино Ливраменто, которые заменили Фабиана Шера и Кирана Триппьера.
Хозяевам "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" удалось открыть счет уже на четвертой минуте. Вернувшийся после длительного отсутствия Ботман не уследил за Домиником Соланке, который головой в падении замкнул подачу Педро Порро — 1:0.
Ответ гостей последовал на шестой минуте. Бергвалл совершил потерю на своей половине поля, и Бруно Гимараэс тут же отправил вперед Энтони Гордона, который пробил низом с левого края штрафной — 1:1.
В дальнейшем "Ньюкасл" смотрелся гораздо лучше. На 21-й минуте Гордон оказался в похожем положении, но на сей раз решил пробить в ближний угол ворот, и Остин выручил свою команду.
"Сороки" все наседали и на 38-й минуте вышли вперед. Джейкоб Мерфи прострелил с правого края штрафной во вратарскую, Раду Дрэгушин не смог помешать добраться до мяча Александеру Исаку, и тот поразил цель с близкого расстояния — 1:2.
Второй тайм "шпоры" начали бодро, а Бреннан Джонсон даже попал в штангу, играя на добивании с острого угла после отраженного Мартином Дубравкой дальнего удара Сарра.
Затем Деян Кулусевски в своей штрафной ударил плечом Гордона и разбил тому нос. Эт пауза позволила гостям перевести дух и сбить темп игры.
Как "Тоттенхэм" ни старался, но уйти от поражения не смог. "Шпоры" создали лишь парочку достойных внимания моментов в заключительные полчаса.
Набравший форму "Ньюкасл" обеспечил результат в первом тайме, затмив своего соперника по игре. После перерыва "сороки" действовали по счету, довольно уверенно доведя дело до победы.
"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче
04.01.2025 17:35
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Манчестерские ипальники у экрана? Санчо не нужен был, да-да
Зато маунта забрали за 60+, красавчики!
УАХАХАХХАХАХАААА
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Санчо в соло
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Савинья молодец!
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начинается 2025 - Год Челси! Вперёд родные!
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Шерстяные и носатые залупульцы! Открывайте шестидолларовое винцо, доставайте пыльный каран, да подготавливайте свои ёбла к матчу Золсей.
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Чот мареска последнее вреия такую дичь творит...
Против матеты выпустить щегла, а не тосина, который изи верх снимал бы.
Ачимпонг.... Дожили что в центре защиьы ставят, чувака из академии, не доверяя французским деревьям из монако
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У Сити идентичный стартовый состав как был в матче против Лис. Савинья надеюсь сыграет как в прошлом матче, а Фоден должен сыграть лучше, потому что МакАти готов его заменить.
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Почему не было пенальти на фоле Кулушевского. Он чуть не убил Гордона
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У Нигерси в старте будет играть Ачемпонг!
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Вырубил после волейбольного гола
Вы конечно извините, но переписывать игру в которую я играл на новые правила совсем позор
За такую руку давали и пенальти и штрафной, а тут засчитывают гол в результативной аттаке
#нахуйтакойфутбол
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Я бы сейчас с удовольствием взял в ротик, но надо потерпеть всего 15 минут и черный дед мороз Эберечи Эзе исполнит мое новогоднее желание. Быть Добру!
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Я бы уволил постекоглу.
Он уже отдает призрачным надеждам в о6оссаном кубке лиги больше приоритета, чем матчу апл. Он правда думает у неоо есть шанс в 2х матчевом пройти лфк с греем и спенсом в центре защиты!? Орууу
Классный стартовый состав от далбаеба.
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