"Ньюкасл" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом"

Александер Исак "Ньюкасл" одержал пятую подряд победу в Премьер-Лиге, одолев на выезде "Тоттенхэм" со счетом 1:2.

В воротах "шпор" дебютировал Брэндон Остин. Также свой шанс получили Джед Спенс, Пап Матар Сарр, Лукас Бергвалл и Тимо Вернер.

Наставник "сорок" Эдди Хау добавил в стартовый состав Свена Ботмана и Тино Ливраменто, которые заменили Фабиана Шера и Кирана Триппьера.

Хозяевам "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" удалось открыть счет уже на четвертой минуте. Вернувшийся после длительного отсутствия Ботман не уследил за Домиником Соланке, который головой в падении замкнул подачу Педро Порро — 1:0.

Ответ гостей последовал на шестой минуте. Бергвалл совершил потерю на своей половине поля, и Бруно Гимараэс тут же отправил вперед Энтони Гордона, который пробил низом с левого края штрафной — 1:1.

В дальнейшем "Ньюкасл" смотрелся гораздо лучше. На 21-й минуте Гордон оказался в похожем положении, но на сей раз решил пробить в ближний угол ворот, и Остин выручил свою команду.

"Сороки" все наседали и на 38-й минуте вышли вперед. Джейкоб Мерфи прострелил с правого края штрафной во вратарскую, Раду Дрэгушин не смог помешать добраться до мяча Александеру Исаку, и тот поразил цель с близкого расстояния — 1:2.

Второй тайм "шпоры" начали бодро, а Бреннан Джонсон даже попал в штангу, играя на добивании с острого угла после отраженного Мартином Дубравкой дальнего удара Сарра.

Затем Деян Кулусевски в своей штрафной ударил плечом Гордона и разбил тому нос. Эт пауза позволила гостям перевести дух и сбить темп игры.

Как "Тоттенхэм" ни старался, но уйти от поражения не смог. "Шпоры" создали лишь парочку достойных внимания моментов в заключительные полчаса.

Набравший форму "Ньюкасл" обеспечил результат в первом тайме, затмив своего соперника по игре. После перерыва "сороки" действовали по счету, довольно уверенно доведя дело до победы.

"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2025 17:35

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Последние комментарии:




  1. sellman 04.01.2025 18:16 # sellman
    Манчестерские ипальники у экрана? Санчо не нужен был, да-да

    Зато маунта забрали за 60+, красавчики!

    УАХАХАХХАХАХАААА

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  2. bembo 04.01.2025 18:14 # bembo
    Санчо в соло

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  3. drogba11cool 04.01.2025 18:11 # drogba11cool
    Савинья молодец!

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  4. skydreams 04.01.2025 17:59 # skydreams
    начинается 2025 - Год Челси! Вперёд родные!

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  5. hachidlo 04.01.2025 17:54 # hachidlo
    Шерстяные и носатые залупульцы! Открывайте шестидолларовое винцо, доставайте пыльный каран, да подготавливайте свои ёбла к матчу Золсей.

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  6. bembo 04.01.2025 17:53 # bembo
    Чот мареска последнее вреия такую дичь творит...
    Против матеты выпустить щегла, а не тосина, который изи верх снимал бы.

    Ачимпонг.... Дожили что в центре защиьы ставят, чувака из академии, не доверяя французским деревьям из монако

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  7. drogba11cool 04.01.2025 17:53 # drogba11cool
    У Сити идентичный стартовый состав как был в матче против Лис. Савинья надеюсь сыграет как в прошлом матче, а Фоден должен сыграть лучше, потому что МакАти готов его заменить.

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  8. shearer1 04.01.2025 17:50 # shearer1
    Почему не было пенальти на фоле Кулушевского. Он чуть не убил Гордона

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  9. drogba11cool 04.01.2025 17:50 # drogba11cool
    У Нигерси в старте будет играть Ачемпонг!

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  10. gameboy 04.01.2025 17:46 # gameboy
    Вырубил после волейбольного гола
    Вы конечно извините, но переписывать игру в которую я играл на новые правила совсем позор

    За такую руку давали и пенальти и штрафной, а тут засчитывают гол в результативной аттаке

    #нахуйтакойфутбол

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  11. hachidio 04.01.2025 17:45 # hachidio
    Я бы сейчас с удовольствием взял в ротик, но надо потерпеть всего 15 минут и черный дед мороз Эберечи Эзе исполнит мое новогоднее желание. Быть Добру!

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  12. bembo 04.01.2025 17:41 # bembo
    Я бы уволил постекоглу.

    Он уже отдает призрачным надеждам в о6оссаном кубке лиги больше приоритета, чем матчу апл. Он правда думает у неоо есть шанс в 2х матчевом пройти лфк с греем и спенсом в центре защиты!? Орууу


    Классный стартовый состав от далбаеба.

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