Артета: "Должны были дважды выиграть Премьер-Лигу"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что при обычных обстоятельствах его команда уже дважды выиграла бы Премьер-Лигу.

В двух предыдущих сезонах "Арсенал" набирал 84 и 89 очков, но оба раза оказывался за спиной у бравшего титул "Манчестер Сити".

Артета чувствует, что в этих двух сезонах "Арсенал" демонстрировал чемпионские стандарты, но отсутствие титула лишь мотивирует Микеля.

"Эти два сезона научили нас, что вы всегда можете быть лучше и вы всегда можете прибавить. С такими показателями вы обычно побеждаете, и мы должны были дважды выиграть Премьер-Лигу".

"Реальность такова, что мы этого не сделали, поэтому у нас больше мотивации, больше рвения, больше воодушевления, чтобы сказать: "Можем ли мы прибавить еще?" Мой ответ "да". Мы можем прибавить в каждом отношении, поэтому давайте сделаем это", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2025 17:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 04.01.2025 18:00 # gameboy
    Ты должен был её выиграть уже раза 4, и 4 раза ЛЧ

    Хули так мало берёшь, Артетыч?

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  2. alexomck 04.01.2025 17:48 # alexomck
    Второй явный фаворит. Скорее даже 50/50 были бы шансы, если бы Клопп оставался у руля, который, аки Артета, на ровном месте яму найти способен. Но Слот тасует состав и внимательно следит за состоянием игроков на дистанции, не факт, что вообще сильный спад будет у Ливерпуля, а тогда только на травмы надеяться.

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  3. chelsiukpro 04.01.2025 17:29 # chelsiukpro
    В этом сезоне будете далеки от титула!

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