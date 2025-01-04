Артета: "Должны были дважды выиграть Премьер-Лигу"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что при обычных обстоятельствах его команда уже дважды выиграла бы Премьер-Лигу.

В двух предыдущих сезонах "Арсенал" набирал 84 и 89 очков, но оба раза оказывался за спиной у бравшего титул "Манчестер Сити".



Артета чувствует, что в этих двух сезонах "Арсенал" демонстрировал чемпионские стандарты, но отсутствие титула лишь мотивирует Микеля.



"Эти два сезона научили нас, что вы всегда можете быть лучше и вы всегда можете прибавить. С такими показателями вы обычно побеждаете, и мы должны были дважды выиграть Премьер-Лигу".



"Реальность такова, что мы этого не сделали, поэтому у нас больше мотивации, больше рвения, больше воодушевления, чтобы сказать: "Можем ли мы прибавить еще?" Мой ответ "да". Мы можем прибавить в каждом отношении, поэтому давайте сделаем это", — цитирует Артету Sky Sports.