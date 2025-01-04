Артета: "Должны были дважды выиграть Премьер-Лигу"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что при обычных обстоятельствах его команда уже дважды выиграла бы Премьер-Лигу.
В двух предыдущих сезонах "Арсенал" набирал 84 и 89 очков, но оба раза оказывался за спиной у бравшего титул "Манчестер Сити".
Артета чувствует, что в этих двух сезонах "Арсенал" демонстрировал чемпионские стандарты, но отсутствие титула лишь мотивирует Микеля.
"Эти два сезона научили нас, что вы всегда можете быть лучше и вы всегда можете прибавить. С такими показателями вы обычно побеждаете, и мы должны были дважды выиграть Премьер-Лигу".
"Реальность такова, что мы этого не сделали, поэтому у нас больше мотивации, больше рвения, больше воодушевления, чтобы сказать: "Можем ли мы прибавить еще?" Мой ответ "да". Мы можем прибавить в каждом отношении, поэтому давайте сделаем это", — цитирует Артету Sky Sports.
04.01.2025 17:00
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Последние комментарии:
Ты должен был её выиграть уже раза 4, и 4 раза ЛЧ
Хули так мало берёшь, Артетыч?
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Второй явный фаворит. Скорее даже 50/50 были бы шансы, если бы Клопп оставался у руля, который, аки Артета, на ровном месте яму найти способен. Но Слот тасует состав и внимательно следит за состоянием игроков на дистанции, не факт, что вообще сильный спад будет у Ливерпуля, а тогда только на травмы надеяться.
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В этом сезоне будете далеки от титула!
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