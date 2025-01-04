"Тоттенхэм" согласовал покупку Антонина Кински

"Тоттенхэм" согласовал приобретение голкипера пражской "Славии" и молодежной сборной Чехии U-21 Антонина Кински.

Уже сегодня, в субботу, 21-летний Кински прилетит в Лондон и вечером пройдет медицинское обследование в "Тоттенхэме", сообщает Sky Sports.



В этом сезоне Кински сыграл 19 матчей за "Славию" в чешском первенстве, 12 раз сохранив свои ворота на замке.



Последние недели "Тоттенхэм" вынужден обходиться без своего первого номера Гульельмо Викарио, который отсутствует с травмой лодыжки, а его 36-летний дублер Фрэйзер Форстер не блещет и вдобавок пропускает матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу из-за болезни.