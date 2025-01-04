"Челси" не сможет вернуть Чалобу в январе

"Челси" не имеет права досрочно вернуть защитника Трево Чалобу из аренды в "Кристал Пэлас".

На своей пресс-конференции накануне главный тренер "Челси" Энцо Мареска объявил, что защитник Весле Фофана рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы задней поверхности бедра.



"Челси" быстро отреагировал на эту ситуацию, отозвав 19-летнего Ансельмино из аренды в "Боке Хуниорс". А вот сделать то же самое с Чалобой "синие" не могут.



Как сообщает Evening Standard, арендное соглашение по Чалобе рассчитано до конца сезона 2024/25 и не предусматривает опции прекращения в январе.



Чалоба выходил в стартовом составе на 12 из 13 последних матчей "Пэлас" в Премьер-Лиге, забив в этот период три гола, однако дерби против "Челси" в субботу 25-летний англичанин пропустит из-за условий своей аренды.