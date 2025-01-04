Гвардиола намекнул, что определит будущее Де Брюйне
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиолы намекнул, что от формы Кевина Де Брюйне в остатке сезона будет зависеть, получит ли бельгийский полузащитник новый контракт.
Пока Де Брюйне не слишком выразительно играет в этом сезоне. Кевин немало времени провел в лазарете, а также столкнулся с упадком формы.
33-летний бельгиец забил лишь два гола и отдал две результативные передачи в этом сезоне, что является непривычно низкими показателями для него.
Действующий контракт Де Брюйне истекает в конце сезона, и Гвардиола лишь может предположить, что повлияет на решение клуба.
"Продление контрактов — не мое дело. В последние полтора года у него были проблемы, как и у многих игроков".
"Но когда он стабилен и в форме, он является действительно важным игроком, даже определяющим игроков. Это (продление контракта) зависит, как он будет выступать за нас в остатке сезона, от его возраста и тому подобных вещей. Поэтому клуб должен подумать об этом", — цитирует Гвардиолу The Independent.
04.01.2025 14:00
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