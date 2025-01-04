"Брайтон" сделал третье предложение по Витору Рейсу

"Брайтон" улучшил до 23.5 млн. фунтов свое предложение о покупке защитника бразильского "Палмейраса" Витора Рейса.

Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, ранее "Палмейрас" уже отклонил два предложения "Брайтона", однако "чайки" проявляют настойчивость.



"Брайтон" продолжает переговоры по 18-летнему Рейсу, которого ранее сватали в "Арсенал", "Челси" и "Реал".



Изначально "Палмейрас" вообще не собирался продавать Рейса до клубного Чемпионата Мира грядущим летом, однако "Брайтон" надеется, что третьего предложения будет достаточно для приобретения Витора.



В завершившемся сезоне Рейс совершил настоящий прорыв, приняв участие в 22 матчах "Палмейраса" во всех соревнованиях и заслужив репутацию одного из наиболее перспективных центральных защитников в стране.