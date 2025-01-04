"Брайтон" сделал третье предложение по Витору Рейсу
"Брайтон" улучшил до 23.5 млн. фунтов свое предложение о покупке защитника бразильского "Палмейраса" Витора Рейса.
Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, ранее "Палмейрас" уже отклонил два предложения "Брайтона", однако "чайки" проявляют настойчивость.
"Брайтон" продолжает переговоры по 18-летнему Рейсу, которого ранее сватали в "Арсенал", "Челси" и "Реал".
Изначально "Палмейрас" вообще не собирался продавать Рейса до клубного Чемпионата Мира грядущим летом, однако "Брайтон" надеется, что третьего предложения будет достаточно для приобретения Витора.
В завершившемся сезоне Рейс совершил настоящий прорыв, приняв участие в 22 матчах "Палмейраса" во всех соревнованиях и заслужив репутацию одного из наиболее перспективных центральных защитников в стране.
04.01.2025 13:00
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