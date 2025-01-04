Гвардиола винит себя в спаде "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что винит себя, а не игроков за неудовлетворительные результаты в последние недели.

"Сити", бессменный чемпион Премьер-Лиги четырех сезонов, выиграл лишь два из 14 последних матчей во всех соревнованиях.



"Сити" отпустил лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль" на 14 очков, однако Гвардиола по-прежнему отказывается критиковать своих игроков.



"Когда ты тренер, то имеешь дело со многими, многими вещами. И что-то я упустил, в чем-то я не был хорош".



"В конце концов, когда вы проигрываете много матчей, тренер должен взять на себя эту невероятную ответственность. Есть нечто, в чем команда нуждается, и я не смог им этого дать, как и не смог дать уверенность".



"В первую очередь это на мне, а не на игроках. Небольшой спад — это естественно, это нормально. В прошлом сезоне это тоже слегка случилось".



"Мы оказались в таком положении из-за стабильности в своих результатах, и я должен был обнаружить причину. Я виню себя, а не говорю: "О, какой Пеп красавчик". Я руковожу этой группой игроков, и я не могу воодушевить их. Такова реальность", — цитирует Гвардиолу BBC.