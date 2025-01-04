"Ливерпуль" — главный претендент на Диблинга

"Ливерпуль" находится во главе клубов, проявляющих интерес к вингеру "Саутгемптона" Тайлеру Диблингу.

Игра Диблинга является одним из немногих ярких моментов в этом печально складывающемся для "Саутгемптона" сезоне.



В данный момент "Саутгемптон" пытается договориться с Диблингом, забившим два гола в этом сезоне Премьер-Лиги, о новом контракте, но пока безуспешно.



Давний интерес к Диблингу имеет "Ньюкасл", который едва не подписал Тайлера летом 2022, однако Daily Mail утверждает, что "Ливерпуль" будет главным претендентом на 18-летнего англичанина, если решит действовать.



Диблинг не покинет "Саутгемптон" в январе, но едва ли снова будет выступать за "святых" в Чемпионшипе, куда клуб с "Сент-Мэри" на всех парах спешит.