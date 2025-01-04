"Ливерпуль" оценивает Доака в 30 млн. фунтов

"Ливерпуль" установил цену в 30 миллионов фунтов за Бена Доака на фоне интереса к шотландскому вингеру со стороны клубов Премьер-Лиги.

Накануне появилась информация, что "Кристал Пэлас" и "Ипсвич" сделали свои предложения о покупке Доака в размере 15 и 16 миллионов фунтов, но "Ливерпуль" оба раза ответил отказом.



Прямо сейчас Доак выступает за "Мидлсбро" на правах аренды, забив два гола и отдав пять результативных передач в этом сезоне Чемпионшипе.



Как сообщает The Independent, "Ливерпуль" возлагает большие надежды на Доака и видит у 19-летнего шотландца потенциал со временем стать игроком команды Арне Слота.



"Красные" довольны развитием Доака в команде Майкла Кэррика, поэтому только сумма в 30 млн. фунтов заставит их прекратить аренду и продать Бена в этом месяце.