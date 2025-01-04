"Фулхэм" отказался продать Андреаса Перейру в "Палмейрас"
"Фулхэм" отклонил предложение бразильского "Палмейрса" о покупке полузащитника Андреаса Перейры.
По информации BBC, "Палмейрас" предложил за 29-летнего Перейру 20 миллионов евро (16.5 млн. фунтов).
Несмотря на последовавший в ответ отказ, источники из Бразилии ожидают, что "Палмейрас" предпримет новую попытку заполучить своего соотечественника.
Перейра принял участие в каждом из 12 первых матчей "Фулхэма" в этом сезоне Премьер-Лиги, после чего дал интервью о своем желании поиграть за "Марсель" Роберто Де Дзерби и на короткое время был отстранен главным тренером "дачников" Марку Силвой.
При этом "Марсель", не сумев заполучить Перейру прошлым летом, возвращаться за экс-игроком "Манчестер Юнайтед" не собирается.
04.01.2025 09:00
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