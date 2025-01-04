"Фулхэм" отказался продать Андреаса Перейру в "Палмейрас"

"Фулхэм" отклонил предложение бразильского "Палмейрса" о покупке полузащитника Андреаса Перейры.

По информации BBC, "Палмейрас" предложил за 29-летнего Перейру 20 миллионов евро (16.5 млн. фунтов).



Несмотря на последовавший в ответ отказ, источники из Бразилии ожидают, что "Палмейрас" предпримет новую попытку заполучить своего соотечественника.



Перейра принял участие в каждом из 12 первых матчей "Фулхэма" в этом сезоне Премьер-Лиги, после чего дал интервью о своем желании поиграть за "Марсель" Роберто Де Дзерби и на короткое время был отстранен главным тренером "дачников" Марку Силвой.



При этом "Марсель", не сумев заполучить Перейру прошлым летом, возвращаться за экс-игроком "Манчестер Юнайтед" не собирается.