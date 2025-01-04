"Манчестер Сити" хочет купить Мармуша
"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении нападающего немецкого "Айнтрахта" Омара Мармуша.
Прошлым летом главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола никого не пригласил на место проданного в "Атлетико" Хулиана Альвареса, и дальнейшее течение сезона показало, что это, вероятно, было ошибкой.
Кризис последних недель подталкивает "Сити" к покупке нападающего, и talkSPORT утверждает, что на радаре у "Сити" находится Мармуш, которого прежде называли возможным преемником Мохамеда Салаха в "Ливерпуле".
Мармуш выступает за "Айнтрахт" после своего перехода из "Вольфсбурга" в 2023 году, и в этом сезоне 25-летний египтянин забил 13 голов в рамках Премьер-Лиги.
Однако "Сити" будет непросто заполучить Мармуша в январе, и пока переговоры находятся на ранней стадии. Клуб из Франкфурта оценивает свою звезду в 50 миллионов фунтов.
04.01.2025 08:00
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