"Манчестер Сити" хочет купить Мармуша

"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении нападающего немецкого "Айнтрахта" Омара Мармуша.

Прошлым летом главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола никого не пригласил на место проданного в "Атлетико" Хулиана Альвареса, и дальнейшее течение сезона показало, что это, вероятно, было ошибкой.



Кризис последних недель подталкивает "Сити" к покупке нападающего, и talkSPORT утверждает, что на радаре у "Сити" находится Мармуш, которого прежде называли возможным преемником Мохамеда Салаха в "Ливерпуле".



Мармуш выступает за "Айнтрахт" после своего перехода из "Вольфсбурга" в 2023 году, и в этом сезоне 25-летний египтянин забил 13 голов в рамках Премьер-Лиги.



Однако "Сити" будет непросто заполучить Мармуша в январе, и пока переговоры находятся на ранней стадии. Клуб из Франкфурта оценивает свою звезду в 50 миллионов фунтов.