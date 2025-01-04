"Вулверхэмптон" обсуждает новый контракт с Куньей

"Вулверхэмптон" ведет переговоры со своим нападающим Матеусом Куньей о новом контракте на улучшенных условиях.

От действующего контракта Куньи остается еще два с половиной года, однако "Вулверхэмптон" хочет наградить своего бомбардира за отличную игру в этом сезоне, сообщает Sky Sports.



Кунья забил 10 голов за "Вулверхэмптон" в этом сезоне Премьер-Лиги, чем привлек интерес больших клубов вроде "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".



"Вулверхэмптон" исключает продажу Куньи посреди сезона, потому что от формы 25-летнего бразильца напрямую зависят шансы "волков" избежать вылета из Премьер-Лиги.



Отметим, Кунья пропустит два ближайших матча "Вулверхэмптона" из-за дисквалификации, которой Матеус был наказан за неподобающее поведение после окончания поединка против "Ипсвича" 14 декабря.



Помимо нового контракта Куньи, "Вулверхэмптон" такж работает над приобретением центрального защитника "Реймса" Эмманюэля Агбаду, уже согласовав компенсацию за 27-летнего ивуарийца в размере 20 миллионов евро (16.6 млн. фунтов).