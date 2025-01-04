Салах — о новом контракте: "Мы далеки от какого-либо прогресса"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что его переговоры с клубом о новом контракте "далеки от какого-либо прогресса".

В опубликованном накануне интервью Салах озвучил желание выиграть Премьер-Лигу с "Ливерпулем" в этом сезоне, который он назвал своим "последним годом" в мерсисайдском клубе.



Затем 32-летний англичанин отдельно пояснил свои слова, дав понять, что в данный момент не ожидает продления своего истекающего контракта.



"Правда ли я думаю, что это мой последний сезон в "Ливерпуле"? Да, пока что так. Это последние шесть месяцев".



"Прогресса (в переговорах) нет. Мы далеки от какого-либо прогресса. Поэтому нам просто нужно подождать, а там станет видно", — сообщил Салах Sky Sports.