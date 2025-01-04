Салах — о новом контракте: "Мы далеки от какого-либо прогресса"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что его переговоры с клубом о новом контракте "далеки от какого-либо прогресса".

В опубликованном накануне интервью Салах озвучил желание выиграть Премьер-Лигу с "Ливерпулем" в этом сезоне, который он назвал своим "последним годом" в мерсисайдском клубе.

Затем 32-летний англичанин отдельно пояснил свои слова, дав понять, что в данный момент не ожидает продления своего истекающего контракта.

"Правда ли я думаю, что это мой последний сезон в "Ливерпуле"? Да, пока что так. Это последние шесть месяцев".

"Прогресса (в переговорах) нет. Мы далеки от какого-либо прогресса. Поэтому нам просто нужно подождать, а там станет видно", — сообщил Салах Sky Sports.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2025 06:00

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  1. redstyle 04.01.2025 06:55 # redstyle
    Уже англичанином сделали фараона

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  2. alexomck 04.01.2025 06:38 # alexomck
    Утомил выпрашивать и подогревать, тоже мне прима. В Ливерпуле есть только один игрок, которого один в один или распределением ролей не заменить, и это не Салах.

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