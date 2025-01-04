20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 4 января, семью поединками стартует 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — НЬЮКАСЛ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" выиграл лишь один из семи последних матчей Премьер-Лиги (2 ничьи, 4 поражения). "Ньюкасл" одержал четыре победы кряду в чемпионате с общим счетом 13:0. В эру Премьер-Лиги "шпоры" и "сороки" еще никогда не играли на 0:0 — в 59 предыдущих встречах было забито 189 голов (в среднем по 3.2 гола за матч).



Левый защитник "Тоттенхэма" Дестини Удоджи выбыл на шесть недель с травмой задней поверхности бедра. Джед Спенс возвращается после дисквалификации. Родриго Бентанкур пропустит этот матч из-за перебора желтых карточек.



"Ньюкасл" будет лишен дисквалифицированного Фабиана Шера и травмированных Ника Поупа, Джамаала Ласселлс, Эмиля Крафта, Каллума Уилсона. Свен Ботман может сыграть впервые с марта. Киран Триппьер должен залечить свою болячку вовремя.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВЕСТ ХЭМ 18:00



"Манчестер Сити" выиграл только один из пяти последних домашних матчей во всех соревнованиях (2 ничьи, 2 поражения). В 2024 году "Вест Хэм" пропустил 79 голов в Премьер-Лиге — больше всех. "Горожане" одержали 14 побед в 15 последних домашних встречах с "молотобойцами" в высшем дивизионе (1 поражение), включая восемь в восьми последних.



Эдерсон и Рубен Диаш не успевают залечить свои травмы к субботе, как и Джон Стоунс с Матеушем Нунешем. В лазарете "горожан" также остаются Родри и Оскар Бобб.



Капитан "Вест Хэма" Джаррод Боуэн выбыл с переломом стопы. Лукаш Фабиански не сыграет из-за травмы головы. Томаш Соучек и Гвидо Родригес возвращаются после дисквалификаций.



АСТОН ВИЛЛА — ЛЕСТЕР 18:00



"Астон Вилла" не проиграла ни одного из девяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Лестер" набрал четыре очка в двух первых поединках при Рууде Ван Нистелроее, но затем потерпел четыре поражения кряду в чемпионате. В 13 из 14 последних встреч "вилланов" и "лис" на "Вилла Парк" в рамках Премьер-Лиги забивали и те, и другие.



Защитник "Виллы" Пау Торрес пропустит до двух месяцев с переломом плюсневой кости стопы. Также травмированы Диего Карлос и Джейден Филоджин. Морган Роджерс и Джон Дуран дисквалифицированы, но Мэтти Кэш свое наказание уже отбыл.



Нападающий "Лестера" Джордан Айю возвращается после матча дисквалификации. Якуб Столарчик продолжит подменять травмированного Мадса Хермансена на воротах. Ваут Фас под вопрросом.



БОРНМУТ — ЭВЕРТОН 18:00



"Борнмут" установил новый клубный рекорд из восьми матчей Премьер-Лиги кряду без поражений. "Эвертон" выиграл только один из 10 последних поединков чемпионата. Во всех семи своих выездах к "вишенкам" в Премьер-Лиге "ириски" ни разу не победили (2 ничьи, 5 поражений).



Лучший бомбардир "Борнмута" Джастин Клюйверт снова доступен после матча дисквалификации. Тайлер Адамс покинул лазарет, но Маркос Сенеси, Хулиан Арахуо, Адам Смит, Маркус Тавернье, Луис Синистерра и Алекс Скотт там остаются.



Полузащитник "Эвертона" Дуайт Макнил пропустит пятый матч кряду из-за проблем с коленом. Шеймуса Коулмена все еще беспокоит икроножная мышца. Джеймс Гарнер и Тим Айрогбунам возобновили тренировки, но играть пока не готовы.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЧЕЛСИ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Кристал Пэлас" потерпел лишь два поражения в 11 последних матчах Премьер-Лиги (4 победы, 5 ничьих), но они оба случились в лондонских дерби. "Челси" не знает побед в чемпионате уже три поединка кряду (1 ничья, 2 поражения) — впервые с сентября 2023. "Орлы" не выиграли ни одной из 15 последних встреч с "синими" во всех соревнованиях, потерпев 14 поражений.



Капитан "Пэлас" Марк Гехи возвращается после дисквалификации. Трево Чалоба не сыграет из-за условий своей аренды. У Уилла Хьюза повреждение стопы.



Полузащитник "Челси" Ромео Лавиа возобновил тренировки после травмы бедра. Весле Фофана рискует пропустить остаток этого сезона.



САУТГЕМПТОН — БРЕНТФОРД 18:00



"Саутгемптон" может похвастать единственной победой в 31 последнем матче высшего дивизиона — 1:0 против "Эвертона" в ноябре. "Брентфорд" проиграл 17 из 23 последних выездных поединков Премьер-Лиги, в этом сезоне набрав меньше всех в дивизионе очков за пределами своего стадиона (2). "Святые" выиграли лишь две из 10 последних встреч с "пчелами" во всех соревнованиях.



Полузащитник "Саутгемптона" Матеуш Фернандеш дисквалифицирован. Джек Стивенс пропустит пару недель с травмой, но может вернуться Флинн Даунс.



Вингер "Брентфорда" Фабиу Карвалью, пропустивший матч с "Арсеналом", снова под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра. Кристоффер Айер, Рико Генри, Аарон Хики, Бен Ми, Итан Пиннок, Джош Дасилва, Густаво Нунес и Игорь Тиаго по-прежнему травмированы.



БРАЙТОН — АРСЕНАЛ 20:30



"Брайтон" свел вничью пять из семи последних матчей в Премьер-Лиге, включая все три крайних. "Арсенал" не знает поражений уже 12 поединков кряду во всех соревнованиях, выиграв девять из них. "Канониры" ни разу не уступили в четырех последних выездах к "чайкам" (3 победы, 1 ничья).



Нападающий "Брайтона" Данни Уэлбек пока не залечил свою лодыжку, а Эван Фергюсон — стопу. Зато поправились Адам Уэбстер и Джек Хиншелвуд. Первис Эсупиньян под вопросом.



Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц оправился после болезни. Юрриен Тимбер отбывает одноматчевую дисквалификацию. Бен Уайт, Такехиро Томиясу, Рахим Стерлинг и Букайо Сака остаются в лазарете.