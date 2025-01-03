"Ипсвич" договаривается по аренде Годфри

"Ипсвич" ведет переговоры насчет аренды защитника итальянской "Аталанты" Бена Годфри.

Годфри сыграл лишь 22 минуты в Серии А после своего перехода из "Эвертона" свободным агентом прошлым летом, поэтому "Аталанта" открыта к расставанию с Беном в январе.



По информации BBC, "Ипсвич" является большим фаворитом в борьбе за Годфри, и главный тренер "трактористов" Киран Маккенна играет ключевую роль в переговорах с 26-летним англичанином.



В данный момент "Ипсвич" занимает 18-е место в Премьер-Лиге, поэтому Маккенне требуется усиление, чтобы попытаться избежать вылета в Чемпионшип.



Тем временем, как сообщает The Athletic, "Ипсвич" вслед за "Кристал Пэлас" сделал предложение "Ливерпулю" о покупке вингера Бена Доака, которого сейчас арендует "Мидлсбро".



"Ипсвич" предложил за Доака 16 миллионов фунтов, что на 1 млн. фунтов больше "Пэлас", однако "Ливерпуль" все равно ответил отказом.