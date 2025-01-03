"Саутгемптон" подписал Велингтона

"Саутгемптон" подтвердил переход в клуб левого защитника бразильского "Сан-Паулу" Велингтона.

"Саутгемптон" еще прошлым летом заключил предварительный контракт с Велингтоном, который остался в "Сан-Паулу" до окончания своего трудового договора.



Контракт Велингтона с "Сан-Паулу" закончился одновременно с бразильским сезоном, и теперь 23-летний защитник присоединился к "Саутгемптону" в качестве свободного агента.



В завершившемся сезоне Велингтон сыграл 48 матчей за "Сан-Паулу" во всех соревнованиях, а всего на счету бразильского защитника 164 поединка за родной клуб.



Вместе с "Сан-Паулу" Велингтон, который взял в "Саутгемптоне" 34-й номер, успел выиграть Кубок Бразилии и Суперкубок Бразилии.