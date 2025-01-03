Рэшфорд пропустит выезд к "Ливерпулю"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, вероятно, пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.

Напомним, Рэшфорд не попадал в заявку "Юнайтед" на четыре матча подряд, начиная с дерби против "Манчестер Сити".



Затем, когда "Юнайтед" уступил дома "Ньюкаслу" со счетом 0:2 30 декабря, Рэшфорд был назван среди запасных, но на поле "Олд Траффорд" так и не появился.



В воскресенье, по всей видимости, Рэшфорд снова не сыграет. На сей раз причина в том, что 27-летний англичанин приболел.



"В данный момент он болен. Он не тренируется, и на этой неделе он отсутствует".



"Его положение в клубе? Ситуация прежняя. Посмотрим, что случится в будущем. Если он будет вести себя как нормальный игрок, тогда будет доступен для выбора", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима BBC.