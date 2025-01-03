"Ливерпуль" отклонил предложение "Пэлас" по Доаку

"Ливерпуль" отклонил предложение "Кристал Пэлас" в 15 миллионов фунтов о покупке вингера Бена Доака.

На этот сезон "Ливерпуль" отправил Доака в аренду в "Мидлсбро", где Бен совершил семь результативных действий в 20 матчах Чемпионшипа.



Своей игрой за команду Майкла Кэррика 19-летний шотландец привлек внимание "Пэлас", который до сих пор не оправился после ухода Майкла Олисе в "Баварию" прошлым летом.



Однако стартовое предложение "Пэлас" по Доаку в 15 млн. фунтов было отклонено, сообщает talkSPORT. "Ливерпуль" возлагает большие надежды на Бена и оценивает его дороже.



Теперь "Пэлас" должен решить, вернется ли с увеличенной суммой или переключится на альтернативные цели.



Добавим, Доак присоединился к "Ливерпулю" в 2022 году, перебравшись из "Селтика", который получил за талантливого юниора 600,000 фунтов в качестве компенсации.