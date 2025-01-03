Фофана рискует пропустить остаток сезона 2024/25
Наставник "Челси" Энцо Мареска объявил, что травмированный защитник Весле Фофана рискует уже не сыграть в этом сезоне.
Фофана пропустил последние шесть матчей "Челси" в Премьер-Лиге из-за травмы задней поверхности бедра.
Восстановление Фофана идет не так, как надеялся медицинский штаб "Челси", поэтому в ближайшее время на возвращение 24-летнего француза рассчитывать не приходится.
"К сожалению, существует риск, что Весле Фофана может пропустить весь оставшийся сезон".
"Изначально мы ожидали, что это займет пять недель, но дополнительные тесты принесли нам плохие новости. Мы пока не знаем точно, но это огромная потеря", — цитирует Мареску talkSPORT.
Добавим, Фофана также целиком пропустил прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок колена.
03.01.2025 17:00
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прикол в том, что у него постоянно новые травмы, которых не было. короч пиздец ему, даже если будет восстанавливаться, с таким количество травм его ждут вечные рецидивы
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90 миллионов за этого инвалида пхаахахахаха
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Ебать что случилось с мед.персоналом Щолси, когда Боели перекупил клуб. Там турецкие врачи теперь работаю чтоли.
#ВернитеЭвуКарнейроДидНасинВронг
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