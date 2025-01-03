Фофана рискует пропустить остаток сезона 2024/25

Весле Фофана Наставник "Челси" Энцо Мареска объявил, что травмированный защитник Весле Фофана рискует уже не сыграть в этом сезоне.

Фофана пропустил последние шесть матчей "Челси" в Премьер-Лиге из-за травмы задней поверхности бедра.

Восстановление Фофана идет не так, как надеялся медицинский штаб "Челси", поэтому в ближайшее время на возвращение 24-летнего француза рассчитывать не приходится.

"К сожалению, существует риск, что Весле Фофана может пропустить весь оставшийся сезон".

"Изначально мы ожидали, что это займет пять недель, но дополнительные тесты принесли нам плохие новости. Мы пока не знаем точно, но это огромная потеря", — цитирует Мареску talkSPORT.

Добавим, Фофана также целиком пропустил прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок колена.


Метки травмы, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2025 17:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 03.01.2025 17:36 # skydreams
    прикол в том, что у него постоянно новые травмы, которых не было. короч пиздец ему, даже если будет восстанавливаться, с таким количество травм его ждут вечные рецидивы

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  2. tihinya-moiyobir 03.01.2025 17:17 # tihinya-moiyobir
    90 миллионов за этого инвалида пхаахахахаха

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  3. hachidlo 03.01.2025 17:03 # hachidlo
    Ебать что случилось с мед.персоналом Щолси, когда Боели перекупил клуб. Там турецкие врачи теперь работаю чтоли.
    #ВернитеЭвуКарнейроДидНасинВронг

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