Слот: "Трент полностью сосредоточен на "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его защитник Трент Александер-Арнольд полностью сосредоточен на выступлении за "красных".

В последнюю неделю спекуляции насчет будущего Александер-Арнольда просто зашкаливают. Согласно слухам, "Реал" сделал свой запрос — но не предложение — насчет приобретения Трента в зимнее окно.



Как бы то ни было, Слот убежден, что это не сможет отвлечь 26-летнего англичанина от игры за "Ливерпуль", который в этот уикенд сразится с "Манчестер Юнайтед".



"Я лишь могу сказать вам, что он сыграет в воскресенье, и я надеюсь, он покажет такую же игру, как в последние полгода".



"Думаю, каждый видел, насколько замечательно он провел первую половину сезона, насколько он сосредоточен на игре за нас, насколько он хочет быть здесь".



"Я вижу его на тренировках и вижу, как он трудится каждый день. Он полностью сосредоточен на нас и сыграет в воскресенье", — цитирует Слота BBC.