"Селтик" договаривается о возвращении Тирни

"Селтик" начал переговоры с левым защитником "Арсенала" Кираном Тирни о возвращении того в Глазго.

По информации Sky Sports, в данный момент "Селтик" и представители Тирни договариваются о предварительном контракте, который позволит Кирану вернуться в Глазго свободным агентом следующим летом.



Параллельно с этим "Селтик" изучает возможность аренды Тирни в это трансферное окно, что ускорило бы возвращение 27-летнего игрока сборной Шотландии на родину.



Контракт Тирни с "Арсеналом" истекает в конце сезона, и главный тренер "канониров" Микель Артета уже сказал Кирану, что тот волен покинуть Северный Лондон.



В этом сезоне Тирни сыграл за "Арсенал" лишь один матч, который пришелся на Кубок Лиги. Первые три месяца кампании Киран пропустил с полученной на Евро-2024 травмой задней поверхности бедра.