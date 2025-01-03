"Челси" досрочно вернул Ансельмино

"Челси" подтвердил, что защитник Аарон Ансельмино досрочно вернулся из аренды в "Боке Хуниорс".

"Челси" только в августе приобрел Ансельмино у "Боки Хуниорс" за 17 миллионов фунтов, позволив Аарону остаться в аргентинском клубе до следующего лета.



Ансельмино был основным игроком "Боки Хуниорс" во второй половине сезона, но заключительные пять матчей чемпионата пропустил из-за травмы задней поверхности бедра.



Новый сезон аргентинского первенства стартует позже в январе, однако Ансельмино не примет в нем участия, потому что "Челси" досрочно прекратил аренду 19-летнего игрока.



Как сообщает Evening Standard, теперь Ансельмино становится членом первой команды "Челси" и поможет "синим" справиться с травмами Бенуа Бадиашиле и Весле Фофана, хотя какой-либо значимой роли аргентинскому юниору главный тренер Энцо Мареска не отводит.