"Ювентус" хочет арендовать Зиркзее

Итальянский "Ювентус" заинтересован в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее на правах аренды.

Зиркзее забил лишь три гола в 19 матчах Премьер-Лиги после своего перехода из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов прошлым летом.



Игра Зиркзее за "Юнайтед" меркнет по сравнению с тем, что Джошуа демонстрировал в "Болонье", где при нынешнем наставнике "Ювентуса" Тиаго Мотте он забил 14 голов и отдал девять результативных передач в сезоне 2023/24.



Зиркзее давно связывают с возвращением в Италию, и talkSPORT может подтвердить, что Мотта действительно заинтересован в воссоединении с 23-летним голландцем.



В данный момент "Юнайтед" пытается избавиться от Маркуса Рэшфорда, и если тот покинет "Олд Траффорд" вместе с Зиркзее в этом месяце, "красным дьяволам" потребуется новый нападающий.