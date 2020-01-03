"Ювентус" хочет арендовать Зиркзее
Итальянский "Ювентус" заинтересован в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее на правах аренды.
Зиркзее забил лишь три гола в 19 матчах Премьер-Лиги после своего перехода из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов прошлым летом.
Игра Зиркзее за "Юнайтед" меркнет по сравнению с тем, что Джошуа демонстрировал в "Болонье", где при нынешнем наставнике "Ювентуса" Тиаго Мотте он забил 14 голов и отдал девять результативных передач в сезоне 2023/24.
Зиркзее давно связывают с возвращением в Италию, и talkSPORT может подтвердить, что Мотта действительно заинтересован в воссоединении с 23-летним голландцем.
В данный момент "Юнайтед" пытается избавиться от Маркуса Рэшфорда, и если тот покинет "Олд Траффорд" вместе с Зиркзее в этом месяце, "красным дьяволам" потребуется новый нападающий.
03.01.2025 13:00
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