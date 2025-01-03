МЮ хочет обменять Рэшфорда и Осимхена

Виктор Осимхен "Манчестер Юнайтед" изучает возможность обмена своего нападающего Маркуса Рэшфорда на Виктора Осимхена.

Отклонив три предложения из Саудовской Аравии, Рэшфорд усложнил задачу "Юнайтед", который стремится избавиться от Маркуса в январе.

Рэшфорд предпочитает остаться в Европе, и у 27-летнего англичанина может появиться шанс поиграть у главного тренера "Наполи" Антонио Конте.

Как сообщает The Sun, "Юнайтед" хочет, чтобы "Наполи" досрочно вернул Осимхена из аренды в "Галатасарае", чтобы затем обменять Виктора на Рэшфорда.


Метки Галатасарай, Манчестер Юнайтед, Наполи, Осимхен, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2025 12:00

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  1. closer 03.01.2025 12:27 # closer
    А сам осимхен в Наполи почему не играет, его шо, сплавили ?

    (ответить)

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