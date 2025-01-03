МЮ хочет обменять Рэшфорда и Осимхена

"Манчестер Юнайтед" изучает возможность обмена своего нападающего Маркуса Рэшфорда на Виктора Осимхена.

Отклонив три предложения из Саудовской Аравии, Рэшфорд усложнил задачу "Юнайтед", который стремится избавиться от Маркуса в январе.



Рэшфорд предпочитает остаться в Европе, и у 27-летнего англичанина может появиться шанс поиграть у главного тренера "Наполи" Антонио Конте.



Как сообщает The Sun, "Юнайтед" хочет, чтобы "Наполи" досрочно вернул Осимхена из аренды в "Галатасарае", чтобы затем обменять Виктора на Рэшфорда.