МЮ хочет обменять Рэшфорда и Осимхена
"Манчестер Юнайтед" изучает возможность обмена своего нападающего Маркуса Рэшфорда на Виктора Осимхена.
Отклонив три предложения из Саудовской Аравии, Рэшфорд усложнил задачу "Юнайтед", который стремится избавиться от Маркуса в январе.
Рэшфорд предпочитает остаться в Европе, и у 27-летнего англичанина может появиться шанс поиграть у главного тренера "Наполи" Антонио Конте.
Как сообщает The Sun, "Юнайтед" хочет, чтобы "Наполи" досрочно вернул Осимхена из аренды в "Галатасарае", чтобы затем обменять Виктора на Рэшфорда.
03.01.2025 12:00
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А сам осимхен в Наполи почему не играет, его шо, сплавили ?
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