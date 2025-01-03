Маринакис списал с "Форест" долг на 82 млн. фунтов

Евангелос Маринакис Владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис списал со своего клуба долг в 82 миллиона фунтов.

Как сообщает The Athletic, Маринакис осуществил данную процедуру, конвертировав заимствования в акционерный капитал.

За последние годы Маринакис неоднократно использовал данный прием, но 82 млн. фунтов — это пока что крупнейшее списание, которое позволяет "Форест" оставаться практически свободным от долговых обязательств.

Прежде Маринакис аналогичным образом конвертировал в акционерный капитал долги "Форест" на суммы в 41, 12, 20 и 11 млн. фунтов.

Греческий бизнесмен в очередной раз продемонстрировал, что не жалеет никаких средств на развитие "Форест". Евангелос также собирается развивать мультиклубную модель при помощи Эду, покидающего должность спортивного директора "Арсенала".


Метки Маринакис, Ноттингем Форест, финансы

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2025 11:00

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