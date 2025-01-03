Маринакис списал с "Форест" долг на 82 млн. фунтов
Владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис списал со своего клуба долг в 82 миллиона фунтов.
Как сообщает The Athletic, Маринакис осуществил данную процедуру, конвертировав заимствования в акционерный капитал.
За последние годы Маринакис неоднократно использовал данный прием, но 82 млн. фунтов — это пока что крупнейшее списание, которое позволяет "Форест" оставаться практически свободным от долговых обязательств.
Прежде Маринакис аналогичным образом конвертировал в акционерный капитал долги "Форест" на суммы в 41, 12, 20 и 11 млн. фунтов.
Греческий бизнесмен в очередной раз продемонстрировал, что не жалеет никаких средств на развитие "Форест". Евангелос также собирается развивать мультиклубную модель при помощи Эду, покидающего должность спортивного директора "Арсенала".
03.01.2025 11:00
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