Маринакис списал с "Форест" долг на 82 млн. фунтов

Владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис списал со своего клуба долг в 82 миллиона фунтов.

Как сообщает The Athletic, Маринакис осуществил данную процедуру, конвертировав заимствования в акционерный капитал.



За последние годы Маринакис неоднократно использовал данный прием, но 82 млн. фунтов — это пока что крупнейшее списание, которое позволяет "Форест" оставаться практически свободным от долговых обязательств.



Прежде Маринакис аналогичным образом конвертировал в акционерный капитал долги "Форест" на суммы в 41, 12, 20 и 11 млн. фунтов.



Греческий бизнесмен в очередной раз продемонстрировал, что не жалеет никаких средств на развитие "Форест". Евангелос также собирается развивать мультиклубную модель при помощи Эду, покидающего должность спортивного директора "Арсенала".