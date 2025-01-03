"Арсенал" заинтересован в Эване Фергюсоне

Эван Фергюсон "Арсенал" проявил интерес к нападающему "Брайтона" Эвану Фергюсону.

Некогда Фергюсон считался одним из наиболее перспективных талантов "Брайтона", однако сейчас 20-летний ирландец переживает затяжной спад.

В этом сезоне Фергюсон отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Брайтона" в рамках Премьер-Лиги, забив один гол.

Проявить себя Фергюсону мешают и травмы — например, прямо сейчас Эван отсутствует с повреждением лодыжки.

Как стало известно talkSPORT, сразу несколько клубов Премьер-Лиги пытаются заполучить Фергюсона в январе — насовсем или на правах аренды.

Помимо упомянутого "Арсенала", на Фергюсона также претендуют "Вест Хэм" и "Фулхэм".


Метки Арсенал, Брайтон, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2025 10:00

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