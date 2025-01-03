"Арсенал" заинтересован в Эване Фергюсоне
"Арсенал" проявил интерес к нападающему "Брайтона" Эвану Фергюсону.
Некогда Фергюсон считался одним из наиболее перспективных талантов "Брайтона", однако сейчас 20-летний ирландец переживает затяжной спад.
В этом сезоне Фергюсон отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Брайтона" в рамках Премьер-Лиги, забив один гол.
Проявить себя Фергюсону мешают и травмы — например, прямо сейчас Эван отсутствует с повреждением лодыжки.
Как стало известно talkSPORT, сразу несколько клубов Премьер-Лиги пытаются заполучить Фергюсона в январе — насовсем или на правах аренды.
Помимо упомянутого "Арсенала", на Фергюсона также претендуют "Вест Хэм" и "Фулхэм".
03.01.2025 10:00
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