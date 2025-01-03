"Сити" добавил Хусанова в список своих целей на январь
"Манчестер Сити" добавил узбекского защитника "Ланса" Абдукодира Хусанова в шорт-лист своих целей на зимнее трансферное окно.
В последние недели "Сити" имеет дело с эпидемией травм, которая особенно ударила по линии обороне. Эта ситуация подталкивает "горожан" к укреплению своего состава в январе.
В прошлом месяце пресса уже сообщала об интересе к Хусанову со стороны "Тоттенхэма" и "Ньюкасла", но журналист Фабрицио Романо утверждает, что теперь к числу претендентов на 20-летнего узбека присоединился "Сити".
"Сити" хорошо осведомлен об интересе больших клубов Европы к Хусанову и считает Абдукодира одним из ярчайших талантов на позиции центрального защитника.
03.01.2025 09:00
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Потенциальный террорист. Ну хоть шавуху сделает нормально для Пепа. Или что они еще умеют делать?
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