"Сити" добавил Хусанова в список своих целей на январь

"Манчестер Сити" добавил узбекского защитника "Ланса" Абдукодира Хусанова в шорт-лист своих целей на зимнее трансферное окно.

В последние недели "Сити" имеет дело с эпидемией травм, которая особенно ударила по линии обороне. Эта ситуация подталкивает "горожан" к укреплению своего состава в январе.



В прошлом месяце пресса уже сообщала об интересе к Хусанову со стороны "Тоттенхэма" и "Ньюкасла", но журналист Фабрицио Романо утверждает, что теперь к числу претендентов на 20-летнего узбека присоединился "Сити".



"Сити" хорошо осведомлен об интересе больших клубов Европы к Хусанову и считает Абдукодира одним из ярчайших талантов на позиции центрального защитника.