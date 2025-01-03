Анчелотти: "Трент? Подождем и посмотрим"

Главный тренер испанского "Реала" Карло Анчелотти высказался по поводу интереса своего клуба к защитнику "Ливерпуля" Тренту Александер-Арнольду.

Согласно слухам, "Ливерпуль" уже отклонил один запрос "Реала" насчет приобретения Александер-Арнольда в январе, однако гранд Ла Лиги не опускает руки и все еще надеется заполучить Трента в этом месяце, а не следующим летом.



Как бы то ни было, Анчелотти предлагает "подождать и посмотреть". Карло не хочет навредить своему клубу, который пытается убедить "Ливерпуль" отпустить своего ведущего игрока посреди сезона.



"Мне сложно говорить в этом контексте. Но мы подождем и посмотрим".



"Мы сосредоточены на всех матчах, что ждут нас в январе, и на матче завтра (против "Валенсии"), и мне нечего к этому добавить. Прямо сейчас с моей стороны не было бы разумно говорить о трансферном рынке".



"Я не собираюсь говорить об этом здесь, потому что прямо сейчас это неподходящее место для этого".



"Посмотрим, что случится, но у меня отличный подбор игроков. У нас есть травмы и проблемы, но мы способны преодолеть это", — цитирует Анчелотти talkSPORT.