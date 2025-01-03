Тухель посетит матч "Тоттенхэм" — "Ньюкасл"

Томас Тухель определился с первым матчем, который он посетит в качестве главного тренера сборной Англии.

1 января Тухель официально вступил в должность главного тренера сборной Англии, хотя свой контракт с FA Томас заключил еще в середине октября.



Теперь Тухель приступает к просмотру игроков, которых он будет использовать в отборе к Чемпионату Миру 2026 года.



И первым делом Тухель решил посетить матч Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Ньюкаслом" в ближайшую субботу. Как сообщает The Guardian, 51-летний немец расположится на трибунах вместе со своим ассистентом Энтони Бэрри.



Матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" даст Тухелю возможность посмотреть своими глазами на игроков вроде Джеймса Мэддисона, Доминика Соланке, Льюиса Холла и Энтони Гордона.