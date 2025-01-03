Рэшфорд отказал трем саудовским клубам

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отклонил три роскошных предложения из Саудовской Аравии.

Со своим затяжным спадом, который длится уже полтора сезона, и зарплатой в 325,000 фунтов в неделю Рэшфорд превратился в обузу для "Юнайтед".



"Юнайтед" открыт к предложениям насчет Рэшфорда, но пока 27-летний англичанин демонстрирует привередливость в выборе нового клуба.



По информации Daily Mail, Рэшфорду поступили предложения от трех саудовских клубов, которые были готовы платить Маркусу до 35 миллионов фунтов в год, однако игрок ответил отказом.



Рэшфорд отверг интерес саудитов, несмотря на то, что пропустил все пять последних матчей "Юнайтед". Маркус уже заявил, что открыт к новому вызову в своей карьере, но продолжает ждать более подходящего варианта.