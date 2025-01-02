"Тоттенхэм" собирается купить Сэма Джонстона

"Тоттенхэм" собирается приобрести голкипера "Вулверхэмптона" Сэма Джонстона в этом месяце.

С ноября "Тоттенхэм" не может рассчитывать на своего первого номера Гульельмо Викарио, который получил перелом стопы против "Манчестер Сити".



Все это время ворота команды Анге Постекоглу защищает 36-летний Фрэйзер Форстер, к игре которого регулярно возникают вопросы.



Как сообщает Football.London, "Тоттенхэм" решился на приглашение нового голкипера в зимнее окно, в качестве своей цели избрав 31-летнего Джонстона.



Джонстон только прошлым летом присоединился к "Вулверхэмптону", будучи купленным у "Кристал Пэлас" за 10 миллионов фунтов, но с тех пор сыграл лишь семь матчей в Премьер-Лиге.



Новый главный тренер "волков" Витор Перрейра рассматривает своим основным голкипером Жозе Са, что подталкивает Джонстона, на счету которого четыре матча за сборную Англии, к отъезду с "Молинью".