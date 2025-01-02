Рэшфорд предпочитает "Барселону"

Маркус Рэшфорд Своим наиболее предпочтительным направлением нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассматривает испанскую "Барселону".

Рэшфорд не сыграл ни минуты в пяти последних матчах "Юнайтед", в процессе заявив, что "открыт к новому испытанию". При этом "красные дьяволы" готовы выслушать предложения других клубов по своему воспитаннику.

По информации talkSPORT, Рэшфорд уже отверг интерес из Саудовской Аравии. А вот испанская Ла Лига нравится 27-летнему игроку сборной Англии гораздо больше.

Нюанс в том, что "Барселона", за которую Рэшфорд хочет играть больше всего, испытывает серьезные финансовые затруднения и в данный момент не может регистрировать новых игроков, поэтому даже аренда Маркуса выглядит маловероятно.


Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2025 22:00

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  1. narcot 02.01.2025 22:56 # narcot
    ухахахаха

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  2. brown-ale 02.01.2025 22:49 # brown-ale
    Только если Левандовски унитаз греть.

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  3. chelsiukpro 02.01.2025 22:28 # chelsiukpro
    Дурачек! В ПСЖ ебашил бы а в барсе сядешь на лавку, да и покажешь в Париже себя так потом и в Барсу попадешь!

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