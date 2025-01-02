Рэшфорд предпочитает "Барселону"

Своим наиболее предпочтительным направлением нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассматривает испанскую "Барселону".

Рэшфорд не сыграл ни минуты в пяти последних матчах "Юнайтед", в процессе заявив, что "открыт к новому испытанию". При этом "красные дьяволы" готовы выслушать предложения других клубов по своему воспитаннику.



По информации talkSPORT, Рэшфорд уже отверг интерес из Саудовской Аравии. А вот испанская Ла Лига нравится 27-летнему игроку сборной Англии гораздо больше.



Нюанс в том, что "Барселона", за которую Рэшфорд хочет играть больше всего, испытывает серьезные финансовые затруднения и в данный момент не может регистрировать новых игроков, поэтому даже аренда Маркуса выглядит маловероятно.