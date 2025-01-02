Рэшфорд предпочитает "Барселону"
Своим наиболее предпочтительным направлением нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассматривает испанскую "Барселону".
Рэшфорд не сыграл ни минуты в пяти последних матчах "Юнайтед", в процессе заявив, что "открыт к новому испытанию". При этом "красные дьяволы" готовы выслушать предложения других клубов по своему воспитаннику.
По информации talkSPORT, Рэшфорд уже отверг интерес из Саудовской Аравии. А вот испанская Ла Лига нравится 27-летнему игроку сборной Англии гораздо больше.
Нюанс в том, что "Барселона", за которую Рэшфорд хочет играть больше всего, испытывает серьезные финансовые затруднения и в данный момент не может регистрировать новых игроков, поэтому даже аренда Маркуса выглядит маловероятно.
02.01.2025 22:00
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ухахахаха
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Только если Левандовски унитаз греть.
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Дурачек! В ПСЖ ебашил бы а в барсе сядешь на лавку, да и покажешь в Париже себя так потом и в Барсу попадешь!
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