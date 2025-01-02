Родри ответил Роналду насчет "Золотого мяча"
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри ответил на слова Криштиану Роналду о том, что "Золотой мяч" больше заслуживал другой игрок.
На днях Роналду заявил, что врученный Родри в октябре "Золотой мяч" следовало отдать нападающему "Реала" Винисиусу, потому что тот выиграл Лигу Чемпионов и забил гол в ее финале в прошлом сезоне.
Ответ Родри не заставил себя ждать. Победитель Чемпионата Европы и Премьер-Лиги напомнил Роналду, как тот сам получал свои "Золотые мячи".
"Ну, это действительно был сюрприз, потому что он знает лучше любого другого, как работает эта награда и — что первично — как выбирается победитель. В этом году проголосовавшие журналисты решили, что ее должен выиграть я".
"Наверное, эти журналисты были теми, кто в свое время голосовал за него, и я полагаю, тогда он не возражал", — цитирует Родри Evening Standard.
02.01.2025 21:00
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Последние комментарии:
1. Лучше бы Родри лечился быстрее, чем вьюхи давал
2. Откуда он знает, что сказал Роналду, если у него нет соц сетей. Вряд ли это показали по новостям.
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норм пописял
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