Родри ответил Роналду насчет "Золотого мяча"

Родри Полузащитник "Манчестер Сити" Родри ответил на слова Криштиану Роналду о том, что "Золотой мяч" больше заслуживал другой игрок.

На днях Роналду заявил, что врученный Родри в октябре "Золотой мяч" следовало отдать нападающему "Реала" Винисиусу, потому что тот выиграл Лигу Чемпионов и забил гол в ее финале в прошлом сезоне.

Ответ Родри не заставил себя ждать. Победитель Чемпионата Европы и Премьер-Лиги напомнил Роналду, как тот сам получал свои "Золотые мячи".

"Ну, это действительно был сюрприз, потому что он знает лучше любого другого, как работает эта награда и — что первично — как выбирается победитель. В этом году проголосовавшие журналисты решили, что ее должен выиграть я".

"Наверное, эти журналисты были теми, кто в свое время голосовал за него, и я полагаю, тогда он не возражал", — цитирует Родри Evening Standard.


Метки Золотой мяч, Манчестер Сити, награды, Родри, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. wajcik 02.01.2025 21:09 # wajcik
    1. Лучше бы Родри лечился быстрее, чем вьюхи давал
    2. Откуда он знает, что сказал Роналду, если у него нет соц сетей. Вряд ли это показали по новостям.

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  2. narcot 02.01.2025 21:01 # narcot
    норм пописял

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