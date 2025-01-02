"Вест Хэм" ожидает, что капитан команды Джаррод Боуэн пропустит около шести недель с переломом стопы.

Боуэн был вынужденно заменен во втором тайме проигранного "Вест Хэмом" матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (0:5), хотя свою стопу повредил еще до перерыва.



Как сообщает Sky Sports, первоначальные опасения насчет характера травмы не подтвердились, и отсутствие 28-летнего англичанина продлится только около шести недель.



В этом сезоне Премьер-Лиги Боуэн является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом "молотобойцев", забив пять голов и отдав четыре результативные передачи, так что это будет ощутимая потеря для команды Хулена Лопетеги.