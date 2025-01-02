Меленстен считает, что назначением Аморима МЮ повторил свою ошибку с Тен Хагом

Бывший ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен опасается, что назначением Рубена Аморима "красные дьяволы" повторили свою ошибку с Эриком Тен Хагом.

Начало карьеры Аморима в качестве главного тренера "Юнайтед" получилось очень непростым — Рубену пока не удалось заставить свою новую команду играть так, как играл его "Спортинг".



Меленстену это напоминает приход в "Юнайтед" Тен Хага, от которого ждали, что Эрик поставит "дьяволам" яркий игровой стиль "Аякса".



"Мои опасения больше связаны с процессом назначения, нежели с тренерским стилем".



"Вспомните, как "Юнайтед" приглашал Тен Хага. Он был тренером "Аякса" в европейской лиге поскромнее, и он был очень хорош, выиграв лигу и проявив себя в Лиге Чемпионов".



"Точно такой же шаблон прослеживается с Аморимом в Португалии. "Спортинг", лига поскромнее, выигрывает лигу и очень хорошо выступает в Лиге Чемпионов".



"У него по-настоящему славный футбольный стиль, и в этом они похожи. Хотя они являются разными личностями с разными характерами, и Аморим предпочитает играть по схеме 3-4-3, что отличается от Тен Хага".



"Но меня беспокоит, что "Юнайтед" в точности скопировал свои действия при назначении Тен Хага. Они сделали ровно то же самое, назначив Аморима".



"Потому что у Тен Хага не было опыта в Премьер-Лиге, и у Аморима нет опыта в Премьер-Лиге. Когда Тен Хаг пришел, каждый был в восторге от того, как играл его "Аякс".



"Манчестер Юнайтед" так никогда и не заиграл в том привлекательном стиле, как "Аякс" при Тен Хаге. Теперь пришел Аморим, и он четко говорит: "Это та манера, в которой я собираюсь играть".



"Но здесь у него совершенно другой подбор игроков, совершенно другая лига. Понимаете, что я имею ввиду? Поэтому ему очень сложно воспроизвести то, что у него было, ведь условия очень отличаются", — сообщил Меленстен Daily Express.