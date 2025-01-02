"Юнайтед" ищет замену Байындыру

"Манчестер Юнайтед" начал поиски замены Алтаю Байындыру в качестве запасного голкипера.

После своего перехода из "Фенербахче" в сентябре 2023 Байындыр сыграл только четыре матча за "Юнайтед", не проведя ни минуты в рамках Премьер-Лиги.



Как сообщает talkSPORT, теперь главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим хочет пригласить другого голкипера, задачей которого будет навязать конкуренцию первому номеру "красных дьяволов" Андре Онана.



Издание Daily Mail добавляет, что одной из целей "Юнайтед" по укреплению последнего рубежа является 22-летний Сенне Ламменс из "Антверпена".