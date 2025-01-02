"Юнайтед" ищет замену Байындыру

Алтай Байындыр "Манчестер Юнайтед" начал поиски замены Алтаю Байындыру в качестве запасного голкипера.

После своего перехода из "Фенербахче" в сентябре 2023 Байындыр сыграл только четыре матча за "Юнайтед", не проведя ни минуты в рамках Премьер-Лиги.

Как сообщает talkSPORT, теперь главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим хочет пригласить другого голкипера, задачей которого будет навязать конкуренцию первому номеру "красных дьяволов" Андре Онана.

Издание Daily Mail добавляет, что одной из целей "Юнайтед" по укреплению последнего рубежа является 22-летний Сенне Ламменс из "Антверпена".


Метки Байындыр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2025 18:00

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Последние комментарии:




  1. seagull77 02.01.2025 18:29 # seagull77
    Честно, хyйня на палочке этот Мойдодыр, его хвалят только турки, и то не все.

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  2. closer 02.01.2025 18:03 # closer
    да блять

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