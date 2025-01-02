Удоджи пополнил лазарет "Тоттенхэма"

Левый защитник "Тоттенхэма" Дестини Удоджи пропустит около двух месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Удоджи получил в начале второго тайма матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в минувшее воскресенье (2:2).



Как стало известно Football.London, теперь 22-летний игрок сборной Италии вернется в строй не раньше конца февраля.



Компанию Удоджи в лазарете "Тоттенхэма" составят голкипер Гульельмо Викарио и защитники Микки Ван де Вен с Кристианом Ромеро.



Источник добавляет, что потеря Удоджи может подтолкнуть "шпор" к выходу на трансферный рынок для усиления левого фланга обороны в январе.