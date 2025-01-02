Артета открыт к приобретениям в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб открыт к приобретениям в зимнее трансферное окно при наличии подходящих возможностей.

В данный момент "Арсенал" продолжает погоню за лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем", и делают это "канониры" в ослабленном составе — среди их потерь значится Букайо Сака.



В январе прошлого года "Арсенал" никого не подписал, однако Артета допускает, что на сей раз его команда получит усиление.



"В данный момент нам важно заставить имеющихся игроков показывать свой лучший футбол. В данный момент наш фокус на имеющихся игроках".



"Мне действительно нравятся наши игроки, и я верю, что они обладают большим мастерством и самоотдачей".



"Приобретения? Давайте посмотрим. Если предоставится возможность, мы рассмотрим ее", — цитирует Артета Daily Mirror.