Артета открыт к приобретениям в январе
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб открыт к приобретениям в зимнее трансферное окно при наличии подходящих возможностей.
В данный момент "Арсенал" продолжает погоню за лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем", и делают это "канониры" в ослабленном составе — среди их потерь значится Букайо Сака.
В январе прошлого года "Арсенал" никого не подписал, однако Артета допускает, что на сей раз его команда получит усиление.
"В данный момент нам важно заставить имеющихся игроков показывать свой лучший футбол. В данный момент наш фокус на имеющихся игроках".
"Мне действительно нравятся наши игроки, и я верю, что они обладают большим мастерством и самоотдачей".
"Приобретения? Давайте посмотрим. Если предоставится возможность, мы рассмотрим ее", — цитирует Артета Daily Mirror.
02.01.2025 16:00
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