"Вилла" обсуждает покупку Малена
"Астон Вилла" ведет переговоры с дортмундской "Боруссией" о покупке вингера Дониэлла Малена.
По информации The Telegraph, главный тренер "Виллы" Унаи Эмери сделал приглашение вингера приоритетом для своего клуба на зимнее трансферное окно.
В данный момент "Вилла" и "Боруссия" обсуждают условия сделки, стоимость которой может составить около 25 миллионов фунтов.
В этом сезоне Мален сильно ограничен в игровой практике, и "Боруссия" открыта к продаже 25-летнего голландца в январе.
И хотя Мален, который в качестве юниора провел два года в системе "Арсенала", является целью номер один "Виллы" среди вингеров, бирмингемский клуб также рассматривает других игроков этой позиции.
02.01.2025 15:00
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