"Вилла" обсуждает покупку Малена

"Астон Вилла" ведет переговоры с дортмундской "Боруссией" о покупке вингера Дониэлла Малена.

По информации The Telegraph, главный тренер "Виллы" Унаи Эмери сделал приглашение вингера приоритетом для своего клуба на зимнее трансферное окно.



В данный момент "Вилла" и "Боруссия" обсуждают условия сделки, стоимость которой может составить около 25 миллионов фунтов.



В этом сезоне Мален сильно ограничен в игровой практике, и "Боруссия" открыта к продаже 25-летнего голландца в январе.



И хотя Мален, который в качестве юниора провел два года в системе "Арсенала", является целью номер один "Виллы" среди вингеров, бирмингемский клуб также рассматривает других игроков этой позиции.