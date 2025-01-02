ПСЖ сделал предложение Салаху

Мохамед Салах Французский ПСЖ сделал свое предложение нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Как известно, действующий контракт Салаха с "Ливерпулем" истекает в конце сезона, и теперь, учитывая наступление января, Мохамед уже может свободно общаться с зарубежными клубами.

По информации французского журналиста Ромена Колле-Гаудина, Салах имеет на руках предложение от "Ливерпуля" о новом двухлетнем контракте с заплатой в 400,000 евро (332,000 фунтов) в неделю.

При этом ПСЖ надеется подписать Салаха свободным агентом и предлагает 32-летнему египтянину более выгодные условия: сделка на три года и зарплата в 500,000 евро (415,000 фунтов) в неделю.


Метки Ливерпуль, ПСЖ, Салах, слухи

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2025 14:00

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  1. bmw-e34 02.01.2025 14:47 # bmw-e34
    Не уйдет. Слишком себя любит. Останется в Ливерпуле и побьет несколько рекордов.

    (ответить)

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